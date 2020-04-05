5 обстоятельств, которые не изменятся в экономике после коронавируса

Чем дольше продолжается пандемия коронавируса, тем больше она подрывает нашу веру в линейный прогресс. Начиная с 11 сентября до финансового кризиса из-за текущей глобальной пандемии, мы сталкивались с серьезными мировыми потрясениями примерно каждые 10 лет. И каждый раз появляются единодушные заявления о том, что «все изменится».

Однако многочисленные тенденции, имевшие место до начала текущей мировой приостановки работы, будут не только продолжаться, но и ускоряться. Вот пять таких скрытых тенденций, которые будут усилены пандемией. Во всяком случае, данный список должен дать нам более уверенное представление о мире в ближайшем будущем.

Параг Ханна, профессор сингапурской Школы государственного управления имени Ли Куан Ю (во время выступления в рамках Московского урбанистического форума) Антон Новодережкин/ТАСС

1. Китай будет занимать менее доминирующее положение

Пропагандистская война уже достигла крайней точки: президент США Дональд Трамп предварительно заявил, что он будет избегать называть респираторное заболевание Covid-19 «китайским вирусом» (госсекретарь Майк Помпео предпочитает «уханьский вирус»), в то время как Китай доказывает свою политическую прозорливость, поставляя хирургические маски, наборы для диагностики и аппараты искусственной вентиляции легких в нуждающиеся страны, в том числе в Италию и США.

Семантические разногласия уже создали препятствия для реализации общей декларации стран «Большой семерки», поскольку Европа пытается создавать иллюзию хороших отношений. А как раз Китай демонстрирует свою уверенную способность бороться с вирусом и помогать другим.

Да, мир знает, где впервые вспыхнул вирус. Но по всей Азии и во всем остальном мире доверие к Китаю снижалось задолго до начала пандемии. Его военная агрессия в Южно-Китайском море и доминирование крупных инфраструктурных договоров в рамках программы «Один пояс и один путь» возбуждают подозрения от Кении до Пакистана и от Шри-Ланки до Мьянмы. Эти и другие страны начали урезать бюджет дорогостоящих китайских плотин, электростанций и железных дорог, по крайней мере, с 2017 года, чтобы контролировать расходы и вести переговоры о большей доле прибыли для своих собственных компаний.

Европа, Япония, Индия и США также запустили свои собственные альтернативные проекты финансирования инфраструктуры, такие как «Программа взаимодействия ЕС с Азией». В то время, когда страны не могут позволить себе высокие процентные ставки Китая, альтернативы Китаю будут еще более восприниматься с одобрением. Точно так же, как в 14 веке Черная смерть распространилась из Китая по Шелковому пути, в итоге разрушив огромную Монгольскую империю, также и коронавирус приведет к ослаблению доминирования Китая в Евразии.

Кроме того, демографические и экономические векторы развития Китая достигают высшей точки. Население страны стареет и перестает расти, а экономика замедляется. Ее реакция на вирус доказывает, что делается практически все, что необходимо народу; это урок для других — делать то же самое. Индия (население которой такое же как в Китае, но значительно моложе) и остальная Юго-Восточная Азия (добавляющая еще 700 миллионов молодых людей) объединяются, чтобы получить больше иностранных инвестиций в свою низкооплачиваемую рабочую силу и быстрорастущие рынки, по сравнению с Китаем, что указывает на то, что цепочки поставок начали смещаться от Китая задолго до появления вируса. И теперь данная тенденция будет только ускоряться.

2. Регионализм = новый глобализм

Пандемия коронавируса бесспорно доказала, насколько взаимосвязаны наши жизни.

Новый коронавирус является лишь самым последним из нескольких потрясений для мировых цепочек поставок, выявивших уязвимость наших моделей поставки «точно в срок» и зависимость от импорта жизненно важных товаров, таких как медицинское оборудование и фармацевтические препараты. В 1999 году разрушительное землетрясение на Тайване привело к дефициту поставок полупроводников. А почти полное сокращение производства началось с середины 2010-х годов, когда сланцевый бум в Америке резко обрушил цены на нефть, а американские фирмы были разочарованы китайской промышленной политикой и воровством иностранных технологий.

Затем в 2017 году началась торговая война с Китаем, в результате чего к 2019 году Мексика стала главным торговым партнером Америки с объемом торговли в 309 млрд долларов, а Канада заняла второе место — 306 млрд долларов, опередив Китай — 271 млрд долларов.

Как регион, Северная Америка гораздо более экономически независима (и менее зависима от торговли), чем другие регионы, благодаря большому совокупному населению, насчитывающему почти 500 миллионов, богатым природным ресурсам, солидному финансовому богатству, а также промышленной и технологической базе. Трампу может не нравиться Североамериканское соглашение о свободной торговле, однако континент фактически стал Северо-Американским союзом.

Это отражает то, что уже стало реальностью в остальном мире. На самом деле, Европа и Китай применяли на практике свои собственные версии кампании Трампа «Покупай американское, нанимай американцев» задолго до того, как он вошел в Белый дом. Чтобы больше конкурировать с США и Китаем, Европа в прошлом году запустила мощную программу поддержки стратегических отраслей — от экологически чистой энергии до полупроводников. Семьдесят процентов европейской торговли происходит внутри Европейского Союза (что, вероятно, должны были учесть сторонники Брексита перед проведением референдума в 2016 году).

В Азии данный показатель вырос до 60% благодаря крупным торговым соглашениям, таким как Всестороннее региональное экономическое партнерство. Миграция и инвестиции также имеют более региональную направленность, чем глобальную. Можно смело побиться об заклад, что после пандемии такая тенденция еще более усилится.

Вместе с тем, глобализация далека от полного исчезновения. Страны ведут полномасштабную торговлю продуктами питания, топливом, автомобилями и электроникой, и это лишь несколько областей, которые вносят 20 триллионов долларов в ежегодную мировую торговлю и торговлю цифровыми услугами — битами, а не атомами. И она продолжает расти по мере того, как мы обмениваемся программным обеспечением, музыкой, видеоматериалами и другим информационным содержимым.

Кроме того, несмотря на то что страны практикуют политику «разори соседа» для укрепления своей собственной промышленности за счет других, доходы многих крупных транснациональных компаний на половину или более зависят от иностранных рынков. Какой была бы стоимость акций Apple или GE без продажи iPhone или автомобилей в Европе и Азии? В частности, из-за того, что США не присоединились к торговому соглашению о создании Транстихоокеанского партнерства, американским компаниям фактически приходится больше инвестировать в Азию, чтобы получить доступ к ее большим рынкам. Следовательно, цель глобальных цепочек поставок та же, что и до пандемии: производить товар там, где он продается.

3. Автоматизация ускорится

Кто будет заниматься производством? Как и до пандемии, ответ — роботы, в большей степени. Автоматизация труда является важным фактором в мировой экономике уже более десяти лет (и исследования подчеркивают, что она привела к гораздо большему сокращению числа рабочих мест, чем аутсорсинг).

Германия, Япония, Южная Корея и Китай входят в число стран, где число роботов превышает число рабочих-людей, и, хотя они создали много рабочих мест в сфере проектирования роботов и введения их в эксплуатацию, в итоге выбор, все более и более, будет делаться в пользу машин — особенно после пандемии.

Возьмем, к примеру, главного производителя автомобилей Южной Кореи — компанию Hyundai, которая испытала двойной удар — зависимость от автомобильных запчастей, производимых в Ухане, и высокий уровень распространения инфекции, что вынудило ее остановить производство на своих заводах. В будущем она, несомненно, будет еще больше инвестировать в автоматизацию, как для производства в соседних странах, так и для снижения зависимости от человеческого труда, подверженного вирусам. Китай и другие страны, скорее всего, сделают то же самое.

В Америке возобновление ниаршоринга будет обеспечено дешевой нефтью и ускоренным внедрением промышленной робототехники. Компания Apple недавно объявила об открытии нового завода возле Остина, штат Техас, для производства компьютеров MacBook Pro (хотя есть некоторые разногласия, поскольку, по имеющимся сведениям, он работает с 2013 года). Но со временем, как и в случае с тайваньскими линиями сборки компании Foxconn, производящими продукцию Apple, техасский завод также будет практически полностью автоматизирован, как и производственные предприятия в Китае.

Поскольку в США большая доля работников приходится на транспортные услуги, розничную торговлю, гостиничный бизнес, производство и другие высоко автоматизированные отрасли, их рабочая сила была очень уязвима задолго до того, как коронавирус вызвал нынешний экономический застой и резкое увеличение обращений за пособием по безработице. Хотя компания Amazon пообещала нанять 100000 работников для оказания помощи в поставках, она также является одной из компаний, больше всего инвестирующих в автоматизацию своих складов и торговых сетей. А на этой неделе трудовой коллектив и работники, занятые в сфере доставки, той же Amazon объявили забастовку, требуя повышения заработной платы и уровня защиты, включая надежные средства индивидуальной защиты.

В условиях сокращения экономики и прибылей, в долгосрочной перспективе корпорации будут стремиться еще больше сокращать свои затраты на рабочую силу за счет автоматизации, все больше оставляя задачу поддержки населения правительству, а не частному сектору.

4. Налоговая политика станет мерой экономической поддержки

Мэйн-стрит наконец-то получает государственную финансовую помощь, которую никогда не получала после финансового кризиса. Правительства стран «Большой двадцатки» обязались сделать все возможное, чтобы противодействовать ужасным последствиям вируса, включая предоставление 5 трлн долларов для немедленного стимулирования, включая снижение налогов, денежные переводы, экстренные кредиты для бизнеса и государственную финансовую помощь крупным корпорациям. Важно отметить, что всеобщее одобрение необходимости большей поддержки, будь то в форме более высокой минимальной заработной платы или гарантированного базового дохода, растет с тех пор, как сформировалось движение «Захвати Уолл-стрит» в ответ на стагнацию медианной заработной платы, высокую задолженность по студенческому кредиту, слабый рост цен на жилье и пенсионные портфели, сдерживаемые низкими процентными ставками.

Пандемия лишь усугубила ранее существовавшую нищету и стремление к радикальным политическим мерам, которые обусловили кампании Берни Сандерса, Элизабет Уоррен и Эндрю Янга. Весь этот процесс часто называют японизацией — и он в некоторой степени стал нормой в Европе после финансового кризиса; теперь японизация официально появилась и в США. Тоталитарное правительство пускает здесь корни.

Некоторые видят положительный момент в предстоящем существенном обратном движении цен на активы, предполагая, что государственная финансовая помощь корпорациям включает в себя скрытые условия, такие как привилегированные акции, предоставляемые неопределенному кругу лиц, чтобы обычные граждане могли извлечь выгоду из возможного экономического подъема. Но этого будет недостаточно, чтобы добиться для большинства американцев той меры поддержки, в которой они нуждались более десяти лет, и которая может понадобиться им в следующие десять или даже более лет. Начиная от рабочих-фрилансеров и заканчивая послевоенным поколением, создание новых рабочих мест в сфере социального обслуживания, образования и многих других секторах, будет изначально в той или иной степени зависеть от государственного финансирования.

Для тех, кто не получает пособие по безработице или социальную поддержку, в которых они нуждаются, единственный оставшийся выбор — переехать куда-то.

5. Еще больше людей переедет

Это может показаться ироничным, учитывая сегодняшнее повсеместное закрытие границ и прекращение мировых перевозок, но, когда занавес поднимется, люди будут стремиться переселиться из плохо управляемых и плохо подготовленных «красных зон» в «зеленые зоны» или места с хорошим медицинским обслуживанием. Или же люди смогут переселиться в места, где принудительный карантин, когда бы он ни наступил в следующий раз, не будет таким мучительным. Как внутренняя, так и международная миграция, резко возросли еще до начала пандемии, при этом люди поколения Х и поколения Y перемещались в более дешевые второстепенные города в Солнечном поясе или за границу в Латинскую Америку и Азию в поисках недорогой жизни. Ожидается, что как только карантин снимут, а цены авиаперевозчиков достигнут минимальной отметки, еще больше людей соберут свои вещи и купят билеты в один конец в округа и страны достаточно дешевые, чтобы начать все сначала.

На более высоком уровне стоимостной цепочки удаленная работа уже давно стала нормой, а теперь она навязана всему деловому миру. Она позволит талантливым удаленным работникам оправдать свою еще большую удаленность, поскольку они переезжают в места, предлагающие более высокое качество жизни, более низкие налоги и равную, если не лучшую, возможность взаимодействия.

Также поговаривают, что коронавирус сигнализирует об усилении национализма и ксенофобии. Не делайте на это ставку. На фоне стагнационной или сокращающейся налоговой базы и стареющего населения, нуждающегося в поддержке, страны от США и Канады до Великобритании и Германии уже давно сталкиваются с нехваткой медсестер, учителей и других работников, а безработные внутри страны не имеют достаточной квалификации.

Незадолго до того, как глава администрации Белого дома Мик Малвейни был освобожден от занимаемой должности, он заявил, что Америка «крайне нуждается в большем количестве людей», призывая («легальных») иммигрантов стимулировать экономический рост, восхваляя миграционную политику Канады, учитывающую квалификацию. Рано или поздно даже популистские правительства проснутся и поймут, что работоспособные иммигранты являются решением, а не проблемой. И конкурсы талантов будут притягивать людей из-за границы больше, чем когда-либо.

Пандемия коронавируса бесспорно доказала, насколько взаимосвязаны наши жизни. В результате человечество переживает беспрецедентную общую сосредоточенность на одних и тех же важнейших проблемах, порождающих скоординированные ответные действия сотен стран и миллиардов людей. Это уже само по себе является чем-то особенным.

Но не следует забывать, что задолго до пандемии геополитические противоречия, явный экономический спад, старение населения, высокий уровень задолженности, технологические сбои и изменение климата уже объединили усилия для изменения цепочки поставок, населения и государственной политики. Все эти факторы, а не только пандемия, будут и впредь определять глобальное будущее.

Если бы можно было кратко описать картину, возникающую в результате слияния современных противоречивых векторов, то это был бы нео-средневековый мир, в котором империи, города и компании борются за влияние и предлагают различные услуги своим избирателям. Пандемия напомнила нам, что мы стремимся прежде всего к физической и финансовой безопасности, а также к связанности — как локальной, так и глобальной — которая также является элементом такой безопасности, как и прежде.

Оригинал статьи: https://qz.com/1828598/the-economic-trends-that-coronavirus-wont-change/