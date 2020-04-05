Глава Роспотребнадзора рассказала о способах передачи коронавируса

О путях распространения и передачи коронавируса, а также о сроках сохранения его на поверхностях рассказала журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы сегодня знаем, что вирус передается преимущественно капельным путем, 96% случаев связаны с капельным путем, и только 4% или 6%, по оценкам разных исследований,— это воздушный путь»,— цитирует главу Роспотребнадзора агентство РИА Новости. А остается на поверхности он, по ее словам, 72 часа.

Нам более привычна общеупотребительная терминология "воздушно-капельный путь", не разделяющая упомянутые понятия. Сайт Роспотребнадзора в материалах под заголовком "Персистенция COVID-19: способы передачи и меры предосторожности. Анализ актуальных научных статей и рекомендаций ВОЗ. Способы передачи вируса COVID-19" от 01.04.2020 года уточняет: "Респираторные инфекции могут передаваться через капли разных размеров: когда частицы капель имеют диаметр > 5-10 мкм, их называют респираторными каплями, а когда диаметр <5 мкм, они называются воздушно-капельная взвесь инфекционных частиц. Согласно современным данным, вирус COVID-19 в основном передается между людьми через респираторные капли и контактным путем. При анализе 75 465 случаев COVID-19 в Китае не сообщалось о воздушно-капельной передаче", - говорится в опубликованных материалах.

"На сегодняшний день в некоторых научных публикациях содержится информация, касающаяся возможного обнаружения COVID-19 в воздухе, - также говорится там, - в связи с чем, некоторые новостные агентства предположили, что воздушно-капельный путь передачи инфекции также может иметь место. Подобного рода сообщения необходимо интерпретировать с большой осторожностью.Так, согласно проведенным исследованиям, в учреждениях, куда поступали пациенты с симптомами COVID-19, в образцах воздуха не было обнаружено РНК COVID-19".

"Передача через капли происходит, когда человек находится в тесном контакте (в пределах 1 м) с кем-то, у кого есть респираторные симптомы (например, кашель или чихание) и, следовательно, есть риск подвергнуть воздействию слизистые оболочки (рот и нос) или конъюнктивы (глаза) потенциально инфекционных дыхательных капель", - сообщает сайт Роспотребнадзора.

Далее уточняется, что "передача по воздуху отличается от передачи с каплями, поскольку она связана с присутствием микробов в ядрах капель, которые, как правило, считаются частицами диаметром <5 мкм, и могут оставаться в воздухе в течение длительных периодов времени и передаваться другим на расстояния, превышающие 1 м".

Также следует обратить внимание на то, что передача коронавируса может происходить и через предметы, находящиеся в непосредственной близости от зараженного человека, при этом контакт с этими предметами у того человека, который может заразиться, может быть и не прямым, а косвенным, следует из материалов на сайте Роспотребнадзора.

Уточняется, что капли слишком тяжелы, чтобы находиться в воздухе, и они оседают на объектах и поверхностях, окружающих человека. Люди заражаются COVID-19, касаясь этих загрязненных объектов или поверхностей, а затем прикасаясь к своим глазам, носу или рту.

Анна Попова сообщила также, что, согласно имеющимся на сегодняшний день данным, вирус способен сохраняться на поверхности 72 часа. Согласно цитируемым материалам сайта, это могут быть поверхности объектов, используемые для зараженного человека (например, стетоскоп или термометр).