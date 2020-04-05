Прогноз погоды: синоптики предупредили об опасной погоде в России

В ближайшие дни на Русской равнине может испортится погода. Согласно прогнозу синоптиков, опасные природные явления ожидаются сразу в нескольких регионах страны.

Погода в Москве на 14 дней. Точный прогноз синоптиков

Настоящая климатическая чехарда, по прогнозу синоптиков, ожидается в ближайшие две недели в Москве. По данным центра погоды «Фобос», с 6 по 19 апреля погода будет меняться почти ежедневно – то неожиданно станет тепло, то вдруг выпадет снег, а столицу накроет холодный фронт, который придёт из Арктики. Его сменит влажный тёплый фронт из Атлантики, а затем снова арктическое вторжение.

При этом в ночь на понедельник, 6 апреля столбики термометров опустятся до минус 5. Днём завтра температурный фон составит 2-4 градуса выше нуля. Возможны небольшие локальные заряды осадков в виде снега.

Во вторник, 7 апреля в столичный регион ворвётся антициклон. Под его влиянием в Москве и Подмосковье станет теплее. Однако синоптики предупреждают о суточных температурных качелях, когда ночью и рано утром в черте города и в области будет минус 5-7, а днём плюс 8-10. В среду, 8 апреля столицу накроет очередной циклон из Атлантики – небо затянут кучевые облака, ожидается сильный дождь, переходящи в снег, ветер с порывами до 14-17 метров секунду. Днём термометры покажут 5-9, ночью - всего минус 1 – плюс 3.

Прогноз погоды на 14 дней в Приморском крае

По прогнозу синоптиков, приход календарной весны в Приморском крае пока откладывается. Здесь в период с 6 по 19 апреля будет пасмурная погода, с перепадами температурного фона, осадками и усилением ветра. Так, в понедельник, 6 апреля во Владивостоке ожидается переменная облачность, ночью будет холодно – минус 1-3. В светлое время суток воздух может прогреться до плюс 8-10. Однако сильный ветер с порывами до 18-20 метров в секунду не создадут ощущения весенней погоды.

При этом возможен вал деревьев и обрыв воздушных высоковольтных линий электропередач. Во вторник, 7 апреля на большей территории края пойдёт дождь, а скорость ветра останется прежней. Следующая неделя также будет климатически неспокойной. Так, в ночь на среду, 15 апреля, по прогнозу синоптиков, в Приморье выпадет снег, а днём во Владивостоке, Уссурийске и Находке ожидается переменная облачность и мощный ливень.

Примерно с 17 апреля погодная обстановка в регионе улучшится, осадки прекратятся, а температурный фон в ночные часы стабилизируется на показателях плюс 2-6, днём в пределах 7-11. А вот ветер по-прежнему периодически будет атаковать Приморье.

Синоптики рассказали об ухудшении погоды в Башкирии

По прогнозу Башгидромета, в ближайшие две недели ожидается ухудшение погодных условий на территории Башкирии. Здесь уже завтра большая часть республики окажется под влиянием холодных атмосферных вихрей большого масштаба. Это приведёт к тому, что с 6 по 12 апреля столбики термометров упадут до плюс 6-8, ночью возможны заморозки. При этом будет очень пасмурно, местами ожидается снег и даже метель.

6 апреля прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью ветер и осадки будут очень сильными. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В период с 13 по 19 апреля в регионе сохранится ветреная погода. В дневные часы температура воздуха составит плюс 2-5, в ночные часы столбики термометров будут опускать ниже нуля градусов.

Кроме того, возможен небольшой снег, переходящий в мокрый снег, ночью местами до умеренного. 18-19 – апреля в отдельных районах Башкирии ожидается метель, на дорогах гололедица. Дополнительный дискомфорт создаст северный ветер, который местами будет сильным с порывами до 20 метров в секунду.

Прогноз погоды на 14 дней в Прикамье

Опасная погода, по прогнозу синоптиков, ожидается в ближайшие 14 дней в Пермском крае. Здесь климатическую ситуацию сформирует арктическое вторжение, из-за чего в регионе резко похолодает. Так, уже во вторник, 7 апреля в Перми в светлое время суток температура не поднимется выше плюс 1-2, а после полуночи опустится до минус 6-8.

Согласно прогнозу синоптиков, пик похолодания придётся в Прикамье на 8-9 апреля. В этот период возможны снегопады и понижение температуры ниже нулевой отметки даже днём. При этом ночь воздух остынет местами до минус 10.

С 13 по 19 апреля в Пермском крае будет по-прежнему прохладно – днём всего плюс 2-4, ночью – от плюс 1 до минус 4 и сильный ветер. Кроме того, прогнозируются резкие перепады атмосферного давления, что представляет опасность для пожилых и метеозависимых граждан, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями. Им рекомендуется строго соблюдать рекомендации медиков по приёму лекарственных препаратов. Также очень важно пить больше воды и тёплых травяных сборов.

Такая чехарда погодная продержится в России как минимум до 18-19 апреля, а возможно даже и до конца второго месяца календарной весны.