Собянин объяснил жёсткие меры в Москве из-за COVID-19

Столичный градоначальник Сергей Собянин объяснил жёсткие меры, которые сейчас действуют в российской столице из-за распространения коронавируса COVID-19. В интервью телеканалу «Россия 1», выдержки из которого публикует РИА Новости, мэр заявил, что в настоящее время Москва находится в самой высокой группе риска среди всех регионов страны. При этом он подчеркнул, что за март и в начале апреля через столицу проехало огромное количество людей.

«Среди них много тех, кто вернулся из других стран, в том числе таких, как Италия, Испания, Франция, США. Поэтому и в нашем городе сейчас большое количеством заболевших», – пояснил Собянин, добавив, что столичные власти вынуждены принимать максимально жёсткие решения, так как они необходимы для профилактики и снижения количества заражённых.

Ранее сообщалось, что по мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, вовремя принятые в нашей стране меры по борьбе с распространением коронавируса дали двухмесячную отсрочку для того, чтобы как следует подготовиться к возможной к борьбе с COVID-19. При этом она подчеркнула, что просчитывались разные варианты развития эпидемиологической ситуации в России.

«Но сегодня оно идёт по оптимистическому сценарию», – резюмировала она.

Напомним, 2 апреля президент РФ Владимир Путин объявил о продлении в стране до конца месяца нерабочих дней. По его словам, в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 нерабочие дни в РФ продлены до 30 апреля. При этом работодатели должны сохранить все выплаты работникам.

В этот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как на текущей неделе горожане «вели себя корректно».

По данным на 4 апреля общее число зараженных коронавирусом в России составляло 4731. При этом с начала эпидемии в нашей стране 43 человека умерли, 333 выздоровели. Вчера вечером стало известно, что ещё 2 человека, у которых ранее был диагностирован COVID-19 скончались в Москве.