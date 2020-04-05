В Москве выявлены 536 новых заболевших коронавирусом COVID-19

За минувшие сутки в Москве заболевших коронавирусом выросло на 536 человек, достигнув 3893, передаёт «Интерфакс».

По данным агентства, которое ссылается на информацию Роспотребнадзор по российской столице, все случаи CAVID-19 обрабатываются по специальному, ранее уже отработанному алгоритму, с активным выявлением близких семейных и дальних контактов, в том числе по месту жительства и работы

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин объяснил жёсткие меры, которые сейчас действуют в российской столице из-за распространения коронавируса COVID-19. По его словам, в настоящее время Москва находится в самой высокой группе риска среди всех регионов страны. При этом он подчеркнул, что за март и в начале апреля через столицу проехало огромное количество людей.

«Среди них много тех, кто вернулся из других стран, в том числе таких, как Италия, Испания, Франция, США. Поэтому и в нашем городе сейчас большое количеством заболевших», – пояснил Собянин, добавив, что столичные власти вынуждены принимать максимально жёсткие решения, так как они необходимы для профилактики и снижения количества заражённых.

Напомним, 2 апреля президент РФ Владимир Путин объявил о продлении в стране до конца месяца нерабочих дней. По его словам, в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 нерабочие дни в РФ продлены до 30 апреля. При этом работодатели должны сохранить все выплаты работникам.

В этот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как на текущей неделе горожане «вели себя корректно».