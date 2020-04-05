В России выявлено 658 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19

За последние сутки в России коронавирусом COVID-19 заразились ещё 658 человек. При этом новый тип коронавируса выявили в 14 регионах РФ, передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

Таким образом, общее число инфицированных в 79 регионах России достигло 5389 человек.

Ране сообщалось, что за минувшие сутки в Москве заболевших коронавирусом выросло на 536 человек, достигнув 3893. Еще 45 человек заболели COVID-19 в Подмосковье, 22 – в Нижегородской области, 20 – в Петербурге.

По 10 заболевших выявлено в Ленинградской и Тульской областях, 4 – в Красноярском крае, 3 – в ХМАО, по 2 – на Камчатке и в Крыму, по 1 – в Хабаровском крае, Новосибирской, Челябинской и Ярославской областях.

Кроме того, за сутки в нашей стране умерли 2 (оба в Москве), у которых был выявлен COVID-19. По данным на 5 апреля, количество скончавшихся в РФ от нового типа коронавируса составляет 45 человек. Количество выздоровевших – 355 человек.

Напомним, 2 апреля президент РФ Владимир Путин объявил о продлении в стране до конца месяца нерабочих дней. По его словам, в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 нерабочие дни в РФ продлены до 30 апреля. При этом работодатели должны сохранить все выплаты работникам.

В этот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как на текущей неделе горожане «вели себя корректно».