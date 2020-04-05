Врач предупредил об опасности режима самоизоляции для пожилых людей

Израильский врач Леонид Эйдельман – предупредил об опасности малоподвижной жизни для пожилых людей из-за введённого в России режима самоизоляции. По его мнению, пожилые люди, которые сейчас мало двигаются, могут стать сидячими и лежачими больными, а переедание и стресс способны вызвать обострение хронических заболеваний, передаёт РИА Новости.

«Также может случиться, что люди, которым требуется лечение не в самых острых случаях, но оно всё-таки требуется, перстанут посещать поликлиники и избегать госптизации. Кроме того, мы знаем уже несколько случаев, когда люди с симптомами болезней сердца, которым требовалось фактически обращение в больницу и госпитализация, не прибывали вовремя в стационар и расплачивались за это очень дорогой ценой», – подчеркнул специалист.

Помимо этого, Эйдельман считает, что для поддержания психологического и физического здоровья пожилых людей нужно от них дистанцироваться физически, но не лишать социальных контактов.

«Поэтому я категорически возражаю против определения «социальное дистанцирование». Я считаю, что дистанцироваться надо физически, но не социально. Сейчас наоборот необходимо поддерживать контакты, особенно пожилым людям. Да, те, кто приходит к пожилым, должны сохранять дистанцию и носить маски, чтобы их не заразить, но изолировать от социального контакта пожилых людей – это верный путь к тому, чтобы их состояние резко ухудшилось, и психологическое, и физическое», – убеждён медик.

Врач также напомнил о необходимости больше двигаться, насколько это позволяет пространство, а для борьбы со стрессом придумать себе какое-то хобби, чтобы отвлечь себя от дурных мыслей.

«Люди, в том числе и пожилые должны понимать, что эта болезнь в подавляющем большинстве случаев не смертельная, ей болеют в лёгкой форме, за исключением группы риска», – резюмировал Эйдельман.

Напомним, 2 апреля президент РФ Владимир Путин объявил о продлении в стране до конца месяца нерабочих дней. По его словам, в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 нерабочие дни в РФ продлены до 30 апреля. При этом работодатели должны сохранить все выплаты работникам.

В этот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как на текущей неделе горожане «вели себя корректно».