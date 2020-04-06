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Банк «Фридом Финанс» выплатил более 3,8 млн рублей кэшбэка клиентам в 2019 году

Москва, 06.04.2020
Банк «Фридом Финанс» подвел итоги программы «CASH BACK акциями» за 2019 год. Клиенты кредитной организации смогли получить 3,8 млн рублей. Максимальные выплаты одному пользователю составили 102,4 тыс. рублей и 52,2 тыс. рублей.

Данные суммы получили клиенты, конвертировавшие ценные бумаги компаний Tesla и Сбербанк.

В целом, самыми востребованными акциями у участников программы стали ценные бумаги Freedom Holding Corp., почти 18% пользователей привязали банковскую карту именно к этой компании. Далее расположились Сбербанк (14%), Газпром (11%) и Facebook (9%).

 «Мы видим большую востребованность в нашем продукте у пользователей. Их число увеличивается с каждым годом. Банк ориентируется на потребности клиентов и предлагает получать пассивный доход без каких-либо инвестиционных рисков. Несмотря на общие настроения рынка по снижению доступности условий программ лояльности, мы не лимитируем суммы выплат. Пользователь в любой момент может обменять имеющиеся акции на живые деньги и получить дополнительный доход от роста стоимости ценной бумаги, к которой привязан cashback», — отметил начальник управления развития банковских продуктов и проектов Банка «Фридом Финанс» Мурад Шихмагомедов.

Программа «CASH BACK акциями» была запущена банком в 2018 году. Клиенту выплачиваются денежные средства, размер которых привязан к стоимости ценных бумаг. Клиент может выбрать акцию одной из мировых компаний, среди которых: «Газпром», «Аэрофлот», Facebook, Apple и другие. Кэшбэк начисляется при совершении покупок мультивалютной картой Банка «Фридом Финанс», в рублях, а также в других валютах на сумму от 25 000 рублей в месяц. Подробнее с условиями программы «CASH BACK акциями» можно ознакомиться на сайте банка.

Банк «Фридом Финанс» основан 23 октября 1990 года. Ранее банк существовал как ООО «Охабанк», но 4 августа 2015 года вошел в группу компаний «Фридом Финанс» и был переименован в Банк «Фридом Финанс». В настоящее время банк обслуживает клиентов в 24 офисах по всей России.

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