Банк «Фридом Финанс» выплатил более 3,8 млн рублей кэшбэка клиентам в 2019 году

Данные суммы получили клиенты, конвертировавшие ценные бумаги компаний Tesla и Сбербанк.

В целом, самыми востребованными акциями у участников программы стали ценные бумаги Freedom Holding Corp., почти 18% пользователей привязали банковскую карту именно к этой компании. Далее расположились Сбербанк (14%), Газпром (11%) и Facebook (9%).

«Мы видим большую востребованность в нашем продукте у пользователей. Их число увеличивается с каждым годом. Банк ориентируется на потребности клиентов и предлагает получать пассивный доход без каких-либо инвестиционных рисков. Несмотря на общие настроения рынка по снижению доступности условий программ лояльности, мы не лимитируем суммы выплат. Пользователь в любой момент может обменять имеющиеся акции на живые деньги и получить дополнительный доход от роста стоимости ценной бумаги, к которой привязан cashback», — отметил начальник управления развития банковских продуктов и проектов Банка «Фридом Финанс» Мурад Шихмагомедов.

Программа «CASH BACK акциями» была запущена банком в 2018 году. Клиенту выплачиваются денежные средства, размер которых привязан к стоимости ценных бумаг. Клиент может выбрать акцию одной из мировых компаний, среди которых: «Газпром», «Аэрофлот», Facebook, Apple и другие. Кэшбэк начисляется при совершении покупок мультивалютной картой Банка «Фридом Финанс», в рублях, а также в других валютах на сумму от 25 000 рублей в месяц. Подробнее с условиями программы «CASH BACK акциями» можно ознакомиться на сайте банка.

Банк «Фридом Финанс» основан 23 октября 1990 года. Ранее банк существовал как ООО «Охабанк», но 4 августа 2015 года вошел в группу компаний «Фридом Финанс» и был переименован в Банк «Фридом Финанс». В настоящее время банк обслуживает клиентов в 24 офисах по всей России.