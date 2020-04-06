Вход/Регистрация Подписка

Британские разведчики озвучили версии возникновения коронавируса

Москва, 06.04.2020
  • Британские разведчики озвучили версии возникновения коронавируса

Из открытых источников

В китайском Ухане могла произойти утечка коронавируса из лаборатории, сообщает Daily Mail, ссылаясь на источники в правительственных кругах.

Также спецслужбы Британии не исключают и заражения человека от животного, поскольку в Китае очень близкое соседство людей с популяциями диких зверей, заявил один из членов чрезвычайного комитета Cobra.

«Существует надежная альтернатива, основанная на природе вируса.  Существование такой лаборатории в Ухане может оказаться не случайным», - рассказал источник СМИ. По его словам, эта версия не сбрасывается со счетов.

Различные версии появления нового коронавируса обсуждались в СМИ с началом эпидемии в Китае в конце декабря прошлого года. И версия об искусственно созданном от летучих мышей вируса была одной из самых обсуждаемых. Как известно вирусологи в Ухане давно изучают иммунные механизмы летучих мышей, которые длительное время могут быть переносчиками вирусов, но не болеть.

При этом неправдоподобной версию об «искусственное происхождение нового коронавируса» считают в России.

Об этом в частности заявил заведующий научной лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ Михаил Щелканов. Также с открытым письмом против обвинений в свой адрес выступил и Уханьский институт вирусологии при Китайской академии наук.

В документе сообщалось, что сотрудникам института не в чем упрекнуть себя, и их совесть чиста. Как подчеркнул представитель МИД КНР Гэн Шуан, обвинения в «утечке вируса» или «создании биологического оружия» не имеют под собой научных оснований.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

«Эксперт Северо-Запад» начал прием заявок на премию «Эксперт года-2020» 18+

Станьте экспертом года в одной из 20 отраслевых номинаций. Подайте заявку на бизнес-проект, общественную или культурную инициативу — и получите признание делового сообщества. Совет премии по доброй традиции возглавил Михаил Пиотровский

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

«В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
Новости партнеров

Tоп

  1. Вирус бедности: что предстоит лечить правительству
    Нынешний кризис от предыдущих отличается тем, что источники шоков — не экономические. Ключевую роль в нынешней ситуации, в отличие от того, что происходило в 2008 или 2014 году, играет социальная составляющая
  2. Чудеса устойчивости
    Ситуация на финансовых рынках мира постепенно стабилизировалась. Мировые индексы оттолкнулись от дна и начали восстанавливаться, хотя волатильность остается высокой, и рост сменяется падением. Тем не менее, никаких признаков паники уже нет, и особенно на этом фоне относительной стабильностью выделяется российский рынок
  3. Россию переводят на ручное управление
    Кризисная ситуация, спровоцированная пандемией коронавируса, требует перехода к прямому госуправлению. Соответствующие полномочия Правительство России получило. Совет Федерации на внеочередном заседании принял пакет законов по экстренным мерам, необходимым для борьбы с последствиями распространения коронавируса. Документы отправляются на подпись президенту РФ и вступят в силу с момента опубликования
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама