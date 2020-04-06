Британские разведчики озвучили версии возникновения коронавируса

В китайском Ухане могла произойти утечка коронавируса из лаборатории, сообщает Daily Mail, ссылаясь на источники в правительственных кругах.

Также спецслужбы Британии не исключают и заражения человека от животного, поскольку в Китае очень близкое соседство людей с популяциями диких зверей, заявил один из членов чрезвычайного комитета Cobra.

«Существует надежная альтернатива, основанная на природе вируса. Существование такой лаборатории в Ухане может оказаться не случайным», - рассказал источник СМИ. По его словам, эта версия не сбрасывается со счетов.

Различные версии появления нового коронавируса обсуждались в СМИ с началом эпидемии в Китае в конце декабря прошлого года. И версия об искусственно созданном от летучих мышей вируса была одной из самых обсуждаемых. Как известно вирусологи в Ухане давно изучают иммунные механизмы летучих мышей, которые длительное время могут быть переносчиками вирусов, но не болеть.

При этом неправдоподобной версию об «искусственное происхождение нового коронавируса» считают в России.

Об этом в частности заявил заведующий научной лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ Михаил Щелканов. Также с открытым письмом против обвинений в свой адрес выступил и Уханьский институт вирусологии при Китайской академии наук.

В документе сообщалось, что сотрудникам института не в чем упрекнуть себя, и их совесть чиста. Как подчеркнул представитель МИД КНР Гэн Шуан, обвинения в «утечке вируса» или «создании биологического оружия» не имеют под собой научных оснований.