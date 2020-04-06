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Заразившийся коронавирусом Борис Джонсон находится в больнице с высокой температурой

Москва, 06.04.2020
  • Заразившийся коронавирусом Борис Джонсон находится в больнице с высокой температурой

PA

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон находится в больнице с высокой температурой, сообщает Reuters со ссылкой на правительственный источник.

«Премьер-министр все еще находится в больнице», - сообщил собеседник агентства. «Он провел ночь в больнице».

Вчера вечером Джонсон был доставлен в больницу с высокой температурой для дополнительных анализов на коронавирус. Он был самоизолирован после заражения Covid-19 в пятницу, 3 апреля.

«По совету своего врача сегодня вечером премьер-министр был помещен в больницу для прохождения анализов», - заявил вчера представитель правительства Великобритании.

Ранее сообщалось, что Джонсону сделали «рутинные анализы» в больнице. По информации Би-би-си, это был «предупредительный шаг», предпринятый по совету его доктора.

Премьер-министр по-прежнему продолжает осуществлять свои полномочия, отметили в правительстве.

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