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Европа готовится к ослаблению ограничений

Москва, 06.04.2020
#Коронавирус
#Мир
  • Европа готовится к ослаблению ограничений

EPA

Ряд европейских стран, включая Францию, Испанию, Бельгию и Финляндию, начали разрабатывать планы по ослаблению режимов локдаунов. При этом должно соблюдаться одно важное условие, пишет Financial Times (FT) - ни в коем случае нельзя допустить вполне возможную вторую волну эпидемии коронавируса.

«Группа эпидемиологов работает уже две недели над возобновлением экономической и социальной активности»,- заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Глава итальянского Управления гражданской защиты Анжело Борелли, отвечающий за координацию борьбы с пандемией, предположил, что «вторая фаза» локдауна начнется в следующем месяце: «Не хочу называть никаких дат, но между началом апреля и 16 мая мы можем получить дальнейшие положительные данные, которые позволят нам возобновить активность и перейти ко второй фазе».

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп сказал на прошлой неделе, что процесс отмены ограничений не имеет прецедентов и будет крайне сложным.

«Вероятно, мы не пойдем на отмену ограничений, которая будет абсолютно одинакова для всех регионов и всех людей»,- подчеркнул Филипп.

Дания, первой в Европе остановившая экономическую и иную активность и закрывшая границы, первой объявила о том, как и когда начнут ослабляться ограничения.

«Если мы, датчане, следующие две недели останемся сплоченными и будем соблюдать меры социального дистанцирования и если статистические данные будут разумными и стабильными,- сказала 30 марта премьер Метте Фредериксен,- то правительство начнет постепенное и контролируемое возвращение к активности общества».

В отличие от Фредериксен европейские власти с крайней неохотой сообщают графики ослабления ограничений, потому что это (ослабление ограничений) будет означать, как минимум, очень существенное увеличение количества тестирований населения.

Власти также опасаются, что начало пасхальных праздников и теплая погода приведут к несоблюдению самоизоляции. Население устало от нескольких недель сидения дома. Многих также беспокоит потеря заработков.

Германия, где в последние дни выросло количество подтвержденных инфицирований и смертей, тоже начала готовиться к «фазе выхода», как ее назвал один из высокопоставленных чиновников.

По словам пресс-секретаря Ангелы Меркель Стефана Зайберта, чиновники сейчас тщательно следят за тем, что говорят журналистам, потому что фаза ослабления еще не наступила. Однако некоторые специалисты считают, что правительство ошибается, не обсуждая с немецким обществом ослабление ограничений.

«Мы, естественно, не можем говорить о том, когда состоится отмена,- объясняет профессор Кристиан Вупен, советник по науке правительства земли Северный Рейн-Вестфалия,- но мы можем говорить о том, как это сделать. Люди заслуживают этого».

Кстати исследование социологической службы Ifo утверждает, что немецкая экономика может сжаться даже на 20%, если локдаун продлится три месяца. Так что в Берлине не могут не быть заинтересованы в скорейшей отмене локдауна.

Какими бы ни были программы ослабления ограничений в европейских странах и как бы они ни отличались друг от друга, всех их объединяет одно – ослабление ограничений обязательно должно сопровождаться, по словам профессора фармакологии университета Вюрцбурга Мартина Лосе, существенным увеличением числа тестирований. На прошлой неделе количество тестирований в ФРГ достигло 50 тысяч в день, но и этих солидных цифр недостаточно для такой многонаселенной страны, как Германия, численность населения которой составляет 80 миллионов человек. 

Власти должны также наращивать производство защитного снаряжения, а также как можно более расширить ношение масок. Во Франции, к примеру, хотят сделать их ношение в общественных местах обязательным.

Еще одно, пожалуй, обязательное условие для ослабления ограничений, считает FT, усиление мониторинга контактов людей посредством специальных приложений.

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