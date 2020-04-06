Глава Минздрава рассказал, помогает ли алкоголь в борьбе с коронавирусом

Михаил Мурашко – глава Минздрава РФ – рассказал, помогает ли алкоголь в борьбе с коронавирусом. По его словам, все разговоры о том, что алкоголь и табак убивают COVID-19, являются мифом.

«Это не так, – сказал министр в интервью Первому каналу, выдержки из которого публикует РИА Новости. – Причём попытка лечить алкоголем любой вирус, в том числе COVID-19, однозначно приводит к более худшей ситуации, когда пациент поступает в медицинские учреждения, когда спасти его уже нельзя».

Ранее сообщалось, что Георгий Базыкин – профессор Сколковского института науки и технологий, доктор биологических наук, PhD Принстонского университета, заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН – назвал лучшее средство профилактики заражения коронавирусом COVID-19.

По его словам, таким средством является мыло, которое убивает все микробы и вирусы, так как амфифильная молекула мыла разрушает мембрану ни только этого COVID-19, но и многих других.

За минувшие сутки в 49 регионах России выявили 954 новых случая заражения COVID-19. Наибольшее число случаев зафиксировано в Москве – 591. Далее следуют Московская область (82), Санкт-Петербург (35), Республика Коми (31) и Татарстан (16). Всего инфекция выявлена у 6 343 граждан РФ, из них 406 выздоровели, 47 умерли.

Напомним, в нашей стране до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В этот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как на текущей неделе горожане «вели себя корректно».