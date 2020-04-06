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Индекс Мосбиржи взял 2600 пунктов

Москва, 06.04.2020

Российский рынок акций начал неделю с активных торгов, однако цена на нефть Brent снова начала падать. Мировой рынок ожидает встречи ОПЕК+, которая запланирована на 9 апреля. По мнению участников рынка, в случае принятия решения по сокращению добычи, нефтяные котировки могут подрасти.
К концу сессии в понедельник индекс Мосбиржи вырос на +1,96% до 2622,59 пунктов впервые с 10 марта, а «долларовый» РТС поднялся на +3,20% до 1083,43 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 19:22 мск стоила 32,78 долларов за баррель (-3,90%). Российская валюта на этом фоне немного укрепляется – 76,18 рублей за доллар.
Несмотря на падение чистой прибыли по РСБУ за 2019 год в 7,8 раза акции «Сургутнефтегаза» в понедельник хорошо торговались (обыкновенные +2,38%, «префы» +0,67%). Росли также акции «Транснефти» («префы» +5,72%), «Газпромнефти» (+1,89%) «Татнефти» (обыкновенные +1,38%, а «префы» снизились -0,19%).  Хуже рынка из нефтяных компаний торговались акции «Лукойла» (-0,80%), «Роснефти» (-0,58%).
Падение энергопотребления в России во время первой нерабочей неделе из-за потепления вопреки логике положительно сказалось на акциях энергетиков. В лидерах рынка как энергогенерирующие, так и электросетевые компании: «ФСК ЕЭС» (+8,63%), «Россети» (+7,49%), «ТГК-1» (+6,09%), «МСКР Центра и Приволжья» (+5,41%), «Интер РАО» (+4,99%).

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