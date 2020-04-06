Пока крупнейшие экономики мира остаются парализованы из-за карантина, на финансовых рынках уже наметилось восстановление. Существенная часть потерь уже отыграна, и трейдеры с оптимизмом воспринимают любые даже незначительные намеки на позитив.

Тем не менее, главным и единственным вопросом для экономистов является срок снятия ограничений или, проще говоря, карантина.

Считается, что все или часть ограничений будут сняты как только произойдет существенное снижение числа новых случаев коронавируса.



А пока карта распространения коронавируса выглядит так: www.arcgis.com

Именно поэтому сегодня ситуация на финансовых рынках все больше обретает оптимистичные краски. Минувшие выходные принесли хорошие новости.

Впервые с начала коронакризиса число смертельных случаев в Нью-Йорке снизилось, а в Италии был зафиксирован первый спад летальных случаев в 19 марта.

Так когда же закончится карантин?

Аналитики Deutsche Bank отмечают, что большинство экспертов основываются в своих прогнозах в значительной степени на опыте китайской провинции Хубэй, которая уже возвращается к привычной жизни.

Однако есть определенные нюансы, которые нельзя оставлять без внимания. Ограничительные меры в китайской провинции и в частности в городе Ухань были введены практически сразу – намного раньше, чем это сделали другие страны, в том числе США.

Кроме того, существует устойчивая точка зрения, что данные по зараженным и умершим в Китае были сфабрикованы и не отражали реальной картины.

С другой стороны, если посмотреть на диаграммы смертности в различных странах, становится ясно, что их траектория так или иначе сходится.

Итак, в провинции Хубэй с момента введения ограничений до момента снятия прошло 63 дня.

Этот срок можно с разной степенью точности применять и к другим странах, хотя, опять же, безусловно есть определенные отличия.

Таким образом, если основываться на китайском опыте, ограничения на гражданскую и экономическую деятельность начнут сниматься примерно в следующие даты: США – 22 мая, в Италии – 7 мая, в Великобритании – 23 мая, в Испании и Франции – 18 мая, а в Германии – 22 мая.

Но в данном прогнозе стоит все же обратить еще раз внимание на один немаловажный момент.

В Хубэй был введен жесткий карантин, который ограничивал права миллионов граждан. По сути провинция была изолирована. Демократические страны просто не смогут повторить то, что сделал Пекин.

В вопросе снятия ограничений - главное не спешить. Если появятся новые кластеры заражения или вирус мутирует, все может начаться по новой.

Но к сожалению, для Европы, которая и так была на грани рецессии еще задолго до прихода коронавируса, терпеливое ожидание – это большая роскошь, которую континент не может себе позволить. Возможно, именно поэтому, как сообщает Financial Times, правительства европейских стран уже начали подготовку к ослаблению ограничений.

Старый Свет, судя по всему, готовится стать вторым Китаем и после введения жесточайших ограничительных мер вскоре заставит население вернуться к активной жизни, несмотря на то, что новые случаи заражения все еще будут фиксироваться.

Скорее всего, по этому же пути пойдут и другие страны. К тому же, ранее ученые сообщали, что вирус отступает при теплой температуре и не выдерживает ультрафиолета, а значит, солнечные дни вполне могут завершить эту историю, которая еще долго будет сказываться на всей мировой экономике.

Morgan Stanley ожидает падения ВВП США во II квартале на 38%. Но что еще более важно, аналитики банка окончательно похоронили еще сохраняющуюся идею V-образного восстановления. Экономике потребуется в лучшем случае 18 месяцев чтобы вернуться к нормальной жизни. Другой банк - Goldman Sachs –предупреждает, компаниям понадобится 4 года, чтобы восстановить прибыль до уровней начала года.

А что же Россия?

На данный момент в России ограничительные меры продлены до конца апреля, однако для экономики страны этот удар даже более болезненный, чем для Европы.

Во-первых, поскольку и цены на нефть, и спрос на нее очень сильно упали, а «черное золото» – основа нашей экономики.

Во-вторых, и самое главное, в отличии от Европы и США, правительство не стало «разбрасывать деньги с вертолета», а меры поддержки по своим скромным масштабам не идут ни в какое сравнение.

При этом в своей речи президент страны Владимир Путин допустил, что так называемый период самоизоляции может быть сокращен, если ситуация изменится в лучшую сторону.

Но бизнес так долго не выдержит, у многих просто нет денег для оплаты аренды и заработных плат.

Скорее всего, правительство будет постепенно принимать поправки, разрешающие работу тем или иным отраслям. Что-то из этого уже есть, так было разрешено работать салонам, у которых есть лицензия на осуществление медицинской деятельности.

Очевидно, в правительстве понимают, что длительный простой может оказаться ударом, который экономика просто не сможет пережить, поэтому можно рассчитывать на постепенное снятие ограничений.

Впрочем, власти, как сообщает РБК, уже подготовили стресс-тесты, которые в качестве негативного сценария рассматривают продление карантина вплоть до осени.

Но в такой вариант, учитывая прогнозы описанные в первой части данного материала, сейчас сложно поверить. Да и рынок, который уверенно растет, вряд ли допускает столько серьезную ошибку.