Несмотря на то, что на вечерних торгах Московской биржи в пятницу, 3 апреля курс рубля, сократил темпы укрепления к доллару и евро на фоне несколько замедлившей рост нефти, в целом национальная валюта завершила неделю на позитивной ноте.



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Так, по данным на 19:00 мск пятницы курс доллара составил 77,16 руб., подешевев по сравнению с закрытием четверга на 08,75 коп. При этом в моменте 3 апреля доллар впервые с 18 марта опускался ниже 77,00 руб. Евро завершил основную торгую сессию в пятницу на отметке 83,31 руб., что на 55,50 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом ранее единая валюта ЕС падала ниже 83 руб., что произошло впервые с 17 марта.

На открытии торгов понедельника курс доллара снизился на 22 копейки - - до 76,26 руб., курс евро потерял 21 копейку - 82,47 руб.

Напомним, начало прошлой недели для курса рубля было просто ужасным – российская валюта по отношению к основным резервным мировым валютам проседала с каждым днём всё ниже и ниже. И когда казалось уже, что даже самые негативные прогнозы некоторых экспертов, предсказывающих обвал курса рубля чуть ли не в коридор 95-100, могут сбыться, произошло чудо. И этим чудом для нацвалюты стал глава Белого дома Дональд Трамп.

Его заявление о том, что президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в ближайшее время объявят о соглашении о сокращении производства «чёрного золота» от 10 млн баррелей до 15 млн баррелей в сутки, то есть больше в 10 раз, чем обсуждался 6 марта в Вене на встрече ОПЕК+, развернули сначала мировые цены на нефть, а затем и курс рубля.

Как отметила Елизавета Наумова из Альфа-банка, 3 апреля курс рубля почти весь день продолжал показывать позитивную динамику вслед за ценами на нефть.



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«Всего пару недель назад Путин сопротивлялся любым уступкам в противостоянии с Саудовской Аравией о сокращении добычи «чёрного золота», – напомнила она. – Но уже сейчас очевидно, что возможно смягчение позиции наших властей, что может стать поворотной точкой в нефтяном противостоянии».

При этом Наумова полагает, что Саудовская Аравия готова снизить добычу в ответ на аналогичные действия других стран – производителей нефти.

«Поэтому, есть надежда, что Москва и Эр-Рияд всё-таки смогут договориться об ограничении добычи на встрече ОПЕК +, что позволит рублю немного выбраться из ямы, в которую он попал после выхода из сделки», – резюмировала эксперт.

В свою очередь аналитики банка «Санкт-Петербург» считают, что в конце прошлой недели, стабильность рублю продолжала обеспечивать поддержка со стороны ЦБ РФ, который при текущих ценах на нефть увеличил объём продаваемой на рынке валюты до 207 млн долл.

«Мы предполагаем, что возможные перспективы разрешения кризиса рынка «чёрного золота» позволяют смотреть на нацвалюту с осторожным оптимизмом», – подчеркнули эксперты банка.

По их мнению, если то, о чём говорил Трамп, произойдёт, то можно будет ожидать в ближайшей перспективе укрепление курса рубля ниже отметки 77.

Однако уже в субботу, 4 апреля стало известно, что экстренная встреча ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, которая была запланирована на сегодня, перенесена, как минимум на 9 апреля. Кроме того, Саудовская Аравия отвергла обвинения России в атаках на сланцевую нефть.

«Слова президента РФ Владимира Путина о том, что Саудовская Аравия вышла из соглашения ОПЕК+ и нарастила добычу, одновременно предложив рынку скидки, с целью избавиться от сланцевой нефтедобычи, далеки от правды», – цитирует государственное агентство Саудовской Аравии заявление главы МИД королевства Фейсала ибн Фархана ибн Абдаллы.

По его словам, не королевство вышло из соглашения, а именно Россия, в то время как Саудовская Аравия и 22 другие страны пытались убедить её пойти на дальнейшие сокращения и продлить соглашение, но не получили согласия.

Министр при этом выразил надежду на то, что Россия примет правильные решения на срочном совещании, к которому королевство призвало страны ОПЕК + и группу других стран.

На этом фоне цены на нефть начали понедельник со снижения более чем на 10%. К 8:11 мск фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures снизились на $0,64 (1,88%) к уровню закрытия в пятницу и составили $33,47 за баррель. По итогам торгов 3 апреля стоимость июньского контракта на Brent взлетела на $4,17 (13,93%) - до $34,11 за баррель.

Фьючерсы на WTI упали к этому времени в Нью-Йорке на $0,97 (3,42%) - до $27,37 за баррель. В пятницу майский фьючерс на WTI подскочил на $3,02 (11,93%) - до $28,34 за баррель.

Сразу после этих новостей эксперты вновь стали делать не самые благоприятные прогнозы о дальнейших перспективах курса рубля. В частности, Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» заявил, что сделка OPEК+ может состояться, но далеко не в тех фантастических объёмах, о которых говорил Дональд Трамп. При этом он предположил, что сделка может и вовсе не состояться.

«Нефтяники США призывают наложить ограничения на Москву и Эр-Рияд. Саудитам предлагают урезать военную помощь, а российское «чёрное золото» обложить дополнительным денежным оброком. Кроме того, Россия и Саудовская Аравия обменялись жёсткими заявлениями, фактически обвинив друг друга во лжи. Поэтому пока, как я считаю, очень рано ждать движения курса в диапазон 75,00-70,00 руб. А более реалистическим прогнозом мне видится коридор 76,00-80,00 руб.», – предположил он диапазон курса рубля на ближайшее время.