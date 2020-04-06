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Трамп пригрозил пошлинами на импортную нефть

Москва, 06.04.2020
  • Трамп пригрозил пошлинами на импортную нефть

ТАСС

Американский президент Дональд Трамп озвучил условия, при которых США введут пошлины на импортную нефть, передает ТАСС.

На брифинге для журналистов в Белом доме президент США заявил о готовности прибегнуть к озвученной мере, если ситуация на мировом энергетическом рынке не нормализуется. При этом он надеется, что данная мера так и останется в планах.  

«Если они не поладят, то я бы это сделал. Да, я бы ввел пошлины. Очень существенные пошлины», - цитирует агентство Трампа. При этом американский лидер уверен, что Россия также не получит пользу от данной ситуации, как и  Саудовская Аравия. Трамп уточнил, что вводить импортные пошлины на нефть, США  имеют право, поскольку являются нетто-экспортерами черного золота.

«Потому что мы теперь независимы от поставок, у нас есть собственная нефть», - заявил Трамп. Он добавил, что по сути США данным шагом заявляют, что «не хотят закупать иностранную нефть, а просто будум использовать свою».

Трамп также сообщил, что испытывает двойственные чувства из-за низких цен на нефть: с одной стороны он доволен низкими ценами на бензин, а с другой «сложившаяся ситуация нанесла мощнейший удар по нефтедобывающей отрасли США».

«Многие счастливы. Вижу, что авиационное топливо совсем недорогое, а мы пытаемся спасти авиационную промышленность», - сообщил Трамп. Он добавил, что хочет спасти «энергетическую промышленность также».

Цены на нефть онлайн смотрите здесь: www.moex.com/ru/derivatives/commodity/oil

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