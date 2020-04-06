Новая сделка ОПЕК+: за чей счёт произойдет сокращение добычи нефти

Прекращение действия сделки «ОПЕК плюс» стало катализатором стремительного падения нефтяных цен, но не его причиной. Из-за карантинных мер, предпринимаемых большинством правительств мира в целях борьбы с распространением каронавируса, потребление нефти в мире начало стремительно сокращаться.

1 апреля этого года истекало предыдущее соглашение стран ОПЕК и России о сокращении добычи нефти, которое помогало удерживаться нефтяным ценам выше 60 долларов за баррель. Выгоду из сложившихся нефтяных цен извлекали не только участники сделки, сократившие свою нефтяную добычу, но и США, которые стремительно наращивали добычу нефти. При этом президент США Дональд Трамп неустанно критиковал ОПЕК за «ценовой сговор» и грозил картелю неприятностями.

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В качестве условия продления сделки Саудовская Аравия предложила её участникам сократить добычу ещё на 1,5 млрд баррелей в сутки, но стороны не пришли к соглашению. Даже в случае успеха переговоров сокращение на столь незначительный объём добычи не спасло бы цены на нефть от обвала. Большинство аналитиков утверждает, что ежесуточное мировое потребление нефти упадет со 100 млн баррелей до 85-90 баррелей в сутки. То есть с мирового рынка необходимо убрать объемы нефти добываемые Саудовской Аравией, США или Россией.

Судя по заявлениям Саудовской Аравии, которая пригрозила существенно увеличением добычи, Эр-Рияд решил пойти ва-банк развязав «нефтяную войну» на истощение. Ультиматум саудитов выглядел просто - либо все страны соглашаются на их условия, либо они зальют рынок дешевой нефтью. Стараниями Саудовской Аравии и карантинных мер эта цель была достигнута в считанные дни - цены на нефть рухнули. Пока фьючерсы на европейский сорт Brent и американский WTI пытались нащупать дно в районе 20 долларов за баррель, на рынке физической нефти появилась непривычная картина с отрицательной стоимостью нефти. Некоторым американским нефтяным компаниям, чтобы не допустить остановки добычи, пришлось доплачивать покупателям за вывоз «чёрного золота» из своих переполненных хранилищ. А американская нефтяная компания Whiting Petroleum объявила о банкротстве и её примеру в скором времени должны будут последовать десятки других нефтяных компаний.

Таким образом объявленная саудитами «нефтяная война» нанесла удар по американской нефтяной промышленности, которой для сохранения существующего объёма добычи необходимы цены на нефть выше 40 долларов за баррель. Трамп, ещё недавно радовавшийся подешевевшей нефти, вынужден был заняться спасением американской нефтяной промышленности. На этот раз Трамп, критиковавший ОПЕК за сговор, обрушился на картель с критикой за отсутствие сговора. Президент США провёл телефонные консультации по поводу ситуации на мировом рынке нефти с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом. На новостях о возможном заключении новой сделки по ограничению добычи нефти фьючерсы взлетели на 50%.

Однако открытым остаётся вопрос - за чей счёт произойдет сокращение нефтяной добычи на 10-15 миллионов баррелей в сутки. Белый дом предпочёл бы, чтобы обязательства по сокращению добычи взяли на себя участники сделки «ОПЕК плюс», а США сохранили бы существующие объёмы добычи. Но в полномочия президента США не входит опция по возможности директивно снизить объёмы добычи нефти. Американские частные нефтяные компании, подобно Саудовской Аравии, будут вести «нефтяную войну» друг против друга до полного уничтожения.

Однако Трамп, похоже, всё же нашел способ сократить добычу нефти на территории США. По информации американской газеты Wall Street Jouranal Белый дом рассматривает возможность запрета добычи нефти на платформах в Мексиканском заливе в связи с обнаружением коронавируса среди персонала нефтяных компаний. Если будет остановлена добыча нефти в Мексиканском заливе, то на рынок перестанет поступать около 2 млн баррелей нефти, что было бы пропорционально всеобщему сокращению добычи на 15%.

При этом Трамп заявил о возможном введении «значительных пошлин» на импорт нефти. Этот сигнал направлен прежде всего в адрес Саудовской Аравии, которая надеялась обанкротить американские нефтяные компании и залить рынок США своей дешевой нефтью. В условиях введения американских пошлин «нефтяная война» становится бессмысленной - Эр-Рияд будет лишен даже теоретической возможности захватить американский рынок и в случае увеличения добычи нефти сможет оставить её себе.

При этом Трамп не хочет краха нефтяной промышленности своего союзника на Ближнем Востоке. В следствии экономической катастрофы может рухнуть политическим режим в Саудовской Аравии и к власти могут прийти группировки враждебные США. Пример Ирака и Ливии показывает, насколько легко разрушить существующий режим, но затем практически невозможно вернуть страну к нормальной жизни. Угроза введения пошлин на импорт нефти в США призвана сделать Эр-Рияд более сговорчивым на мирных переговорах после неудачной для всех сторон «нефтяной войны». По информации агентства Bloomberg переговоры о сокращении добычи нефти запланированы во время встречи министров энергетики стран G20, которая состоится 10 апреля.