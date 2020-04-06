Гражданам пообещали кредитные каникулы, и даже прописали это законодательно. Однако воспользоваться поблажками смогут далеко не все.

Согласно распоряжению правительства, на «каникулы» могут уйти граждане, ИП и субъекты МСБ, доход которых за месяц, предшествующий дате обращения, снизился на 30% и более по сравнению со среднемесячным доходом, полученным за 2019 год. Такая мера поддержки будет действовать до 30 сентября 2020 года. Кредитные каникулы предоставляются на период до шести месяцев. Банк обязан рассмотреть требование заемщика об отсрочке платежей в срок не более 5 календарных дней и после этого сообщить ему о начале льготного периода по кредиту или займу. В ЦБ уверены, что реструктуризация не отразится на кредитной истории и поможет сохранить статус надежного заемщика.

Между тем, в крупнейшей российской кредитной организации с госучастием, Сбербанке, уточнили в конце прошлой недели, что вскоре выйдет распоряжение правительства, ограничивающее максимальный размер кредитов, по которым будут предоставляться каникулы. Сегодня же эта информация получила подтверждение – кабмин опубликовал постановление, где эти цифры прописаны. Так, по ипотеке максимальный долг составит 1,5 млн руб., по автокредитам — 600 тыс. руб., по потребкредитам ИП — 300 тыс. руб., по потребкредитам для физлиц — 250 тыс. руб., по картам — 100 тыс. руб.

К настоящему моменту банки, по данным ЦБ, выдали займов физлицам почти на 18 трлн руб. Как сообщила 3 апреля на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина, «объем задолженности или кредитного портфеля, по которым приняты решения о реструктуризации — в основном это перенос оплаты процентов, — можно предварительно оценить в 200 млрд рублей, в работе — заявки по кредитным требованиям на 560 млрд рублей». То есть физические лица уже обратились за реструктуризацией на 760 млрд руб.

Эта сумма, пишет «Коммерсант», примерно равна объему всей просроченной задолженности банковской системы на 1 марта 2020 года.

Подробнее со статистикой кредитования в России можно ознакомиться здесь https://cbr.ru/statistics/bank_sector/sors/

Новый ФЗ-106 от 3 апреля «О внесении изменений в ФЗ О ЦБ РФ и отдельные законодательные акты РФ в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа» не сможет стабилизировать состояние должников ни на период режима самоизоляции, ни на последующий период стабилизации экономики. Дело в том, объясняет партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, что кредитные каникулы по ипотечному, потребительскому, автокредиту или кредиту для бизнеса предоставляются только в случае, если заемщик сможет доказать, что его ежемесячный доход по отношению к среднему за 2019 год снизился более чем на 30%.

Для этого требуется справка с работы и данные налоговой службы, а учитывая, что далеко не все работают по «белой» схеме, круг таких потенциальных пользователей льготы сужается. Но и это не самое главное. Важнее всего тут то, говорит юрист, что максимальный размер кредитов, по которым может быть представлена отсрочка, жестко ограничен.

Больше всего введение режима самоизоляции влияет на остановку крупного, среднего и малого бизнеса именно в Москве и области, и здесь показатели по среднему размеру кредитов на порядок выше чем в регионах – например, по ипотеке по данным ДОМ.РФ еще в 2019 году он составлял 2,24 млн рублей, а с нового года и вовсе 2,4 млн рублей, по автокредитам в Москве также в среднем занимают не менее 1 млн рублей. Учитывая это обстоятельство, считает Дмитрий Горбунов, следует ожидать, что новыми послаблениями сможет воспользоваться лишь небольшое число россиян, чьи доходы и до пандемии были невысокими. Таким образом, госпомощь по каникулам распространиться только на самые бедные слои населения, средний класс будет вынужден бороться с экономическим застоем собственными силами.

Из очевидных вариантов для ипотечников — воспользоваться прежними нормативными актами, принятыми правительством, например, законом об «Ипотечных каникулах» от июля 2019 года, где лимит по ипотеке равняется 15 млн рублей. Новый закон о каникулах не отменяет старый, однако он не распространяется на представителей бизнеса, что в целом оптимизма не добавляет, так как им придется решать собственные проблемы опять же за свой счет.

Соглашается с Горбуновым и первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Представитель бизнес-объединения отмечает – не понятно, как в условиях самоизоляции, когда много компаний или перешли на удаленную форму работы, или закрыты, получить справки с места работы для того, чтобы доказать, что доходы снизились на 30% и больше, и получить право на отсрочку кредитов.

Во-вторых, продолжает он, поправки по ограничению сумм кредита создают ситуацию, когда предоставленными кредитными каникулами могут воспользоваться только те заемщики, которые брали относительно небольшой займ. Рамки по кредитам установлены гораздо ниже, чем средний размер кредита по стране: по ипотеке 1,5 млн руб. (а средний размер кредита составляет 2,5 млн руб.), по автокредиту – 600 тыс. руб. (средний кредит – 800 тыс. руб.). Лучше ситуация по потребительским кредитам: при средней сумме займа 180 тыс. руб. закон устанавливает планку 250 тыс. руб.

Фактически, уверен Павел Сигал, эти ограничения снизят количество обращений в банки минимум в два раза в ближайшее время. Однако в последующем практически гарантирован взрывной рост просроченной задолженности и массовые неплатежи. Экономические потери, таким образом, ощутят и банки, у которых начнутся проблемы с ликвидностью.

Банкам придется повышать проценты по кредитам и ужесточать требования к заемщикам, в том числе по коммерческим кредитам, уверен эксперт. А поскольку население сильно потеряет в доходах, и люди будут закредитованы без возможности расплатиться перед банками, это негативно отразится на спросе на финансовые услуги. Тотальное снижение потребностей и экономия на всем снизит внутренний спрос – от этого начнут страдать предприятия (снизится их выручка, прибыль, а значит – налоговые платежи в бюджет). Негативные тенденции будут наслаиваться друг на друга и вызовут цепную реакцию в экономике, спад в которой будет происходить из месяца в месяц на протяжении долгого времени.

Кредитные каникулы для граждан, ИП и малых предприятий – это вынужденная и необходимая мера в текущей ситуации, говорит управляющий Санкт-Петербургским филиалом Росгосстрах Банка Елена Верёвочкина. По ее словам, эта мера необходима также и банкам – они могли бы просто «захлебнуться» в просрочке с последующим формированием резервов и соответствующей нагрузкой на капитал.

«Мы ожидаем, что не менее 30% наших клиентов обратятся с просьбой о предоставлении кредитных каникул, а также за реструктуризацией в случае невозможности доказать снижение официального дохода. Уже сейчас банки испытывают повышенную нагрузку на колл-центры, консультируя клиентов о нюансах предоставления каникул», – указывает представитель банка.

Несмотря на то, что кредитные каникулы удлиняют срок кредита на период, на который они предоставлены, это, безусловно, повлияет на итоги деятельности банков в 2020 году, ожидает Елена Верёвочкина. При массовом предоставлении отсрочек по займам огромные суммы выпадают из поступлений платежей по кредитам, что подрывает и прибыль банков, и их способность платить по обязательствам: вкладам, облигациям, межбанковским кредитам и так далее. Эти проблемы будут решаться банками, в том числе, с помощью финансирования со стороны ЦБ.

Однако основной риск для банков заключается в том, поясняют в РГС Банке, что кредитные каникулы или реструктуризация могут быть только отсрочкой для дальнейшего дефолта заемщика. Другими словами, в созданных кредитных портфелях может «зреть» потенциальная просрочка. Для банков очевидно, что определённая часть заемщиков выйдет в дефолт – это ожидаемые и приемлемые риски.

Критичность заключается в объемах и сроке просрочек. Вот здесь некоторые банки могут пострадать: у ряда кредитных организаций в связи с формированием дополнительных резервов возникнет риск утраты капитала с последующим отзывом лицензии, если не будет докапитализации. В этой связи, банки крайне заинтересованы в том, чтобы минимизировать потенциальные риски, и готовы работать с клиентами по предоставлению кредитных каникул и реструктуризации долгов, заключает Елена Верёвочкина.