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Правительство окажет материальную помощь россиянам, которые не могут вернуться на родину

Москва, 06.04.2020

Российский премьер Михаил Мишустин пообещал поддержать деньгами россиян, которые не могут вернуться на родину, передает РИА «Новости».

Первые средства будут переведены уже сегодня, деньги будут зачисляться на карточку в срок до 48 часов после подачи соответствующего заявления, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин.

6 апреля чиновник провел совещание со своими заместителями при помощи видеосвязи. Мишустин отметил, что правительство уже довело до МИД РФ 500 миллионов рублей. Он сообщил, что средства предназначены, прежде всего, для оплаты временного проживания оставшихся за рубежом россиян.

«Выплаты будут зачисляться на карточки граждан в срок до 48 часов после подачи соответствующего заявления», - сообщил Мишустин. Он подтвердил в ходе видеоконференции, что деньги начнут поступать уже сегодня, 6 апреля.

Напомним, ранее сообщалось, что около 30 тысяч россиян оказались заблокированными за границей из-за полного прекращения Россией авиасообщения с другими государствами. Решение принято по результатам исследования эпидемиологической ситуации в регионах России. На сегодня в стране насчитывается более 6 тыс. заболевших. За последние сутки выявлено 954 новых случая заражения.

Карта распространения коронавируса онлайнwww.arcgis.com 

Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. Он добавил, что в правительстве отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

 

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