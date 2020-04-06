Премьер РФ советует руководителям регионов не путать свои полномочия с федеральными

Вводимые меры по борьбе с коронавирусом должны быть адекватными, заявил российский премьер Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами, обращаясь к региональным властям. Некоторые, по словам Мишустина, из инициатив в субъектах таковыми не являются.

«Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны - за выходные ситуация исправилась»,- добавил чиновник.

По его словам, он хотел бы, что его услышали региональные руководители и перестали «путать региональные полномочия с федеральными». Высказывание прозвучало в ответ на инициативы некоторых руководителей субъектов РФ о перекрытии административных границ в регионах.

На прошлой неделе, напомним, были выявлены случаи по закрытию руководителями некоторых регионов административных границ, что создавало препятствия для проезда людей и транспорта на свою территорию.

Мишустин заявил, что каждое ограничение должно быть адекватным, а также соответствовать реальной ситуации.

Помимо этого предварительно необходимо сопоставить принимаемые меры с введенными ранее президентом и федеральным правительством, отметил он. Об этом российский президент Владимир Путин напомнил в ходе совещания с членами Совета безопасности РФ, добавил Мишустин.