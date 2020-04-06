Прогноз погоды: синоптики обещают россиянам странную погоду летом-2020

Погода в России продолжает удивлять жителей Русской равнины. Зима стала одной из самых тёплых и бесснежных за всю историю метеонаблюдений за климатической обстановкой в стране. Первый весенний месяц в большинстве регионов РФ завершился снегопадами и понижением температурного фона. Погодная чехарда ожидается в апреле и мае. По прогнозу синоптиков, очень странная метеорологическая обстановка будет и летом-2020.

Прогноз погоды на июнь-2020

Странная погода, по прогнозу синоптиков, ожидается в России в июне-2020. Например, в Сибири – одном из самых холодных регионов Земного шара – уже в первом месяце календарной весны будет очень жарко. Например, в Новосибирской области в некоторые дни воздух будет прогреваться до плюс 30-35, что сразу 12-15 градусов выше климатической нормы. При этом в Томской и Омской областях возможные сильные осадки, высокая влажность и густые утренние туманы, что также является аномалией для июньской погоды.

А вот в Приморье, где обычно в начале лета в континентальных районах стоит сухая и тёплая погода, а на побережье немного прохладнее и много туманов, на этом раз будет всё наоборот. В июне-2020 континентальную часть края зальют дожди, при этом столбики термометров будут, то подниматься до плюс 20-25, то снижать до 12-17. Зато на побережье Приморья, по прогнозу метеорологов, будет сухо и комфортно.

Странную погоду предстоящим летом обещают синоптики и жителям центральных регионов России, в том числе в Москве. Температурные качели здесь будут особенно заметны в первой декаде июня-2020 – в ночные часы воздух станет прогреваться до плюс 10-14, в светлое время суток – до плюс 16-18. При этом солнечные дни будут сменяться пасмурными, возможны осадки, местами сильные.

Прогноз погоды на июль-2020

Климатические странности продолжаться в России в июле. Причём там, где обычно второй календарный летний месяц обычно самый стабильный с точки зрения погоды. Так, в Ставрополье в июле-2020 температурный фон будет держаться в пределах 20-23 градусов выше нуля, что существенно ниже, чем это было в 2019 году.

При этом, как поясняют синоптики, похолодание проявится очень причудливым образом. В начале юля с юга страны Ставрополье накроет циклон, а в 20-х числах арктическое вторжение задержится Кавказским хребтом, что может понизить температуру для совсем уже непривычных для июля плюс 15-20.

Более или менее спокойная погода ожидается во втором месяце календарного лета на курортах Крыма и Краснодарского края, где почти весь июль ожидается плюс 24-27. Но и здесь возможны некоторые странности. Например, в Ялте, где осадков в этот летний месяц практически не бывает, прогнозируются дожди, местами сильные. Больше чем в прошлом году пасмурных дней будет и в Сочи. Зато в Ставрополе и Краснодаре осадков почти не ожидается, а вместо привычных 29-32 погодные градусники покажут 24-26.

Очень странная погода, по прогнозу синоптиков, ожидается в июле в Санкт-Петербурге. Согласно многолетним наблюдением за погодой в СПб, этот месяц самый тёплый в городе на Неве. В солнечные воздух здесь обычно прогревается до плюс 23, а иногда даже и до 25-27. Но только не в этом году. Как предполагают метеорологи, почти весь июль-2020 в Северной столице будет пасмурно, дождливо, ветрено, а температурный фон составит всего 18-20 градусов выше нуля. При этом в ночные часы столбики термометров выше плюс 10 не поднимутся.

Прогноз погоды на август-2020

Что-то необычное, по прогнозу синоптиков, будет происходить с погодой в России и августе-2020. Например, на Урале последний месяц календарного лета-2020 будет сначала жарким и сухим, затем жарким и влажным, потом тёплым и влажным, потом холодным и влажным.

Такие климатические условия будет сменять друга друг друга в течение всего месяца несколько раз, продолжаясь буквально пару дней. При этом на пике жары воздух местами будет прогреваться до плюс 27, а на пике похолодания остывать до плюс 10. Кроме того, в конце месяца возможно сильное усиление ветра и продолжительные дожди.

Холодно в августе, по прогнозу синоптиков, будет в регионах Поволжья, которое, как предполагают метеорологи, окажется в ложбине низкого давления. Так, в Самаре, Тольятти, Пензе и Ульяновске в период с 1 по 14 августа дневной температурный фон будет держаться в пределах 22-24, ночной – всего 16-20. Во второй половине месяца на всей территории Поволжья станет ещё холоднее – после полуночи плюс 20-22, после полуночи – 14-18.

В Москве в августе, по прогнозу синоптиков, погода будет нестабильной, с температурными перепадами – от плюс 25 до плюс 10, а также скачками атмосферного давления. Такая погодная обстановка будет сопровождаться обильными и продолжительными осадками. В конце августа в столичном регионе ожидается усиление ветра и даже ураганы.