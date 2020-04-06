Путин и Нетаньяху договорились о возвращении россиян и израильтян на родину

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопросы возвращения граждан обеих стран на родину.

Как написал в своём микроблоге в Twitter глава правительства Израиля написал, что между ним и Путиным состоялся «тёплый разговор», передаёт РИА Новости.

«Мы обсудили сотрудничество в закупке медицинского оборудования и медицинских средств, а также договорились разрешить сообщение между РФ и Израилем, чтобы граждане обеих стран могли вернуться на родину», – сообщил Нетаньяху.

В свою очередь в пресс-службе Кремля рассказали, что лидеры двух стран выразили настрой на укрепление координации по борьбе с COVID-19. Кроме того, президент РФ поздравил Нетаньяху с наступающим еврейским праздником Песах.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал поддержать деньгами россиян, которые не могут вернуться на родину. Первые средства будут переведены уже сегодня, деньги будут зачисляться на карточку в срок до 48 часов после подачи соответствующего заявления. Средства предназначены, прежде всего, для оплаты временного проживания.

В настоящее время около 30 тыс. наших соотечественников оказались заблокированными за границей из-за полного прекращения Россией авиасообщения с другими государствами.

За минувшие сутки в 49 регионах России выявили 954 новых случая заражения COVID-19. Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве – 591. Далее следуют Московская область (82), Санкт-Петербург (35), Республика Коми (31) и Татарстан (16). Всего инфекция выявлена у 6 343 граждан РФ, из них 406 выздоровели, 47 умерли.

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Напомним, а нашей стране до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В этот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как на текущей неделе горожане «вели себя корректно».