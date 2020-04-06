Разорительная зарплата

Ноль на ноль не приходится

Как заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе брифинга в правительстве, в числе мер поддержки малым и средним предприятиям вошли кредиты под 0%, которые сектор сможет получить на выплату зарплат сотрудникам. Суммы кредитов будут исчисляться, исходя из одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого человека.

«Если, несмотря на все это, предприятия столкнутся с дефицитом средств на выплату заработной платы, запущена программа кредитования “под ноль” на цели заработной платы. Предприятия малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях могут обратиться и получить кредит в размере одного минимального размера оплаты труда (с учетом социальных взносов) в расчете на каждого сотрудника в компании на шесть месяцев, и проценты по этому кредиту будут покрыты из федерального бюджета», — сказал министр.

Он добавил, что по прошествии шести месяцев этот кредит будет оформлен под 4%. Общий объем программы составляет 150 млрд рублей, она рассчитана на охват 1,5 млн занятых. «Мы договорились с коммерческими банками, что они на этой программе не зарабатывают. Они под 4% получают льготные деньги от Банка России и под те же 4% по истечении шести месяцев, соответственно, предлагают предприятиям уплачивать этот процент», — подчеркнул глава Минэкономразвития.

Сам же малый бизнес в недоумении: работать, по понятным причинам, им не дают, зато платить сотрудникам, которые сейчас ничего не делают, они должны. После такого простоя вернуться к работе для многих будет не только не просто, но и нереально. Зато по истечении почти полутора месяца простоя бизнес окажется должен банкам еще и за кредиты, выданные на короткий срок под 0%, а потом и под 4%. Фактически предпринимателей заставляют занимать деньги, которые они выложат банкам из своего кармана. Если, конечно, в этот карман что-то упадет после кризиса.

Конечно, «нулевые» кредиты прежде показались бы чем-то из области доброй фантастики. Но в ситуации форс-мажора из-за коронавируса вопрос ставится иначе: о прямой безвозвратной помощи.

У нас же есть нацпроект по МСП!

По всей видимости, полагает президент НКО «Право на защиту» Андрей Тютюнин, правительство пытается переложить ответственность за вынужденно увольняемых работников на плечи «умирающих» предпринимателей. Они предлагают сидящим без денег и заказов предпринимателям взять в долг, чтобы помочь тем, кому обязано помочь государство.

«Сильно сомневаюсь, что такая мера “поддержки” заинтересует бизнес, – говорит эксперт. – Малым предприятиям просто не с чего эти долги отдавать. Да и брать денег в долг под процент, чтобы раздать эти деньги другим людям звучит, как бред. Проще закрыться. Декларировалось, что на такие случаи у нас есть Фонд национального благосостояния, вот оттуда и надо взять денег. Момент настал. В европейских странах государства помогают бизнесу, дают деньги и не в долг. Меры, предпринимаемые нашим правительством, – это не помощь».

И все же это тот самый случай, когда лучше так, чем никак, возражает член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов. Но он также констатирует недостатки предложения властей: «Кредит, – отмечает общественный деятель, – это временное решение, даже если и без процентов — его надо отдавать. Хорошо, зарплату предприниматель заплатит, а откуда средства на возврат кредита, если бизнес стоит? При оптимистичном прогнозе, если карантин кончится 30-го апреля, за три месяца теоретически можно выплатить, а если карантин продлят? И как насчет, например, арендных платежей? Их кто будет платить?»

«Таким образом, я считаю меры поддержки, предложенные правительством, паллиативными. Это особенно видно на фоне помощи, которую оказывают своему бизнесу некоторые страны ЕС и США. Надеюсь, что пакет мер будет скорректирован в пользу малого и среднего бизнеса, иначе мы этот малый и средний бизнес просто потеряем как класс. Напомню и о программе развития МСП до 2025 го года. Средства там заложены и немалые, возможно, пора ее пересмотреть в текущих условиях?» – указывает Алим Бишенов.

Здоровье экономики напрямую зависит от здоровья граждан

Кредит подразумевает платность, правительство крайне рачительно подходит к объему выделяемых средств, признает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Это лучше всего отражает фраза мэра Москвы Сергея Собянина о том, что «бюджеты треснут», если раздавать населению деньги напрямую. На прямую поддержку могут рассчитывать только 646 компаний, которые входят в список системообразующих предприятий.

В настоящий момент власти пытаются оценить их устойчивость в рамках двух стресс-тестов. Первый из них предполагает завершение карантина летом и цену на нефть в 20 долл/барр, второй – лишь осенью и вдвое меньшую стоимость черного золота.

Очевидно, что в этом случае и текущих мер, которые предполагают выделение 1,3 трлн рублей — 1,2% от ВВП на поддержку экономики окажется недостаточно, что сократит резервную устойчивость экономики, считает аналитик. Ни о каких шести годах, о которых говорил министр финансов Антон Силуанов, когда оценивал подушку безопасности в виде запасов в фонде национального благосостояния, говорить будет нельзя. Ситуация будет критичнее.

Принимая это во внимание, кабинет министров и пытается найти сбалансированное решение: отложить налоговые выплаты, но не дать «налоговые каникулы», позволить компаниям отложить процентные платежи по кредитам, но не простить их, указывает Михаил Коган. Такая же ситуация и с кредитами под выплату зарплаты. Нулевая ставка только на шесть месяцев, далее 4% годовых – в рамках инфляции. По всей видимости, предполагается, что с момента окончания карантина в оставшийся полугодовой срок компаниям удастся вернуться к нормальным операционным условиям для того, чтобы погасить задолженность. В этом случае 4% годовых – не обременение в условиях отсутствия рецессии в экономике и роста инфляции на эту величину.

Однако фактически предприниматели, которые балансируют на грани рентабельности, едва ли решатся воспользоваться этим предложением в полной мере. Во-первых, объясняет Михаил Коган, руководствуясь более консервативными ожиданиями они могут так или иначе сократить штат сотрудников в ожидании снижения активности потребителей. Вследствие как снижения у последних оптимизма, так и из-за потери ими работы. Последний индекс деловой активности в сфере услуг, значение которого в 37,1 п. оказалось минимальным за 11 лет, зафиксировал максимальные темпы сокращения работников с января 2016 года.

Во-вторых, продолжает эксперт, далеко не все компании решатся на подачу подобного заявления о кредите в банк и далеко не по всем компаниям будет принято положительное решение. Кредитные организации в данном случае будут следовать своим устоявшимся правилам и пойдут навстречу не прозрачным для них компаниям.

В-третьих, кредиты под нулевые ставки будут рассчитаны исходя из МРОТ на каждого работника, по которым платятся страховые взносы. Это означает, что предприниматель, если будет готов на это пойти, гипотетически сможет платить зарплату только официально трудоустроенным работникам и лишь в рамках МРОТ, что ниже средней зарплаты в стране. К примеру, в Москве МРОТ составляет 20,2 тыс. руб., а средняя зарплата в стране 46,67 тыс. руб. (в Москве 88,8 тыс. руб.). По этой причине стоит ожидать ликвидации менее устойчивых и менее конкурентных компаний, а после этого дополнительного давления на показатели совокупного потребления в экономике и за роста числа безработных.

Масштаб проблем будет зависеть от того, говорит Михаил Коган, когда экономика сможет вернуться к нормальным условиям функционирования: произойдет ли это в конце апреля, будет ли продлен карантин, или все же сложатся предпосылки сворачивания ограничительных мер раньше сроков. Возможно, что к концу обозначенного сейчас срока правительство разработает дополнительные стимулирующие меры, что сгладит негативный эффект.

Однако, очевидно, что чем дольше длится этот период неопределенности, тем реалистичнее становится прогноз Торгово-промышленной палаты о возможном банкротстве 3 млн предприятий и потери работы 8,3 млн россиян. В отсутствие роста цен на нефть от текущих уровней до конца года, рецессия в экономике неизбежна, останется неясным лишь корректная оценка ее масштаба, заключает эксперт.