Россия возобновляет вывоз своих граждан из-за рубежа

Россия возобновляет авиарейсы для вывоза своих граждан из других стран, передает «Интерфакс». Сегодня 6 апреля поздно вечером будут совершены первые два перелета с россиянами на борту по направлению Бишкек — Екатеринбург и Дакка — Нижний Новгород.

«С 6 апреля 2020 года Россия возобновила авиарейсы по возвращению своих граждан из зарубежных стран», - подтвердили «Интерфаксу» в координационном совете при российском правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией. Информацию о всех рейсах можно найти на сайте «Стопкоронавирус.рф» и портале госуслуг gosuslugi.ru.

Ранее 3 апреля в штабе по борьбе с коронавирусом заявили о временной приостановке рейсов, которыми перевозят российских граждан, застрявших за рубежом, из-за прекращения авиасообщения на родину.

Сегодня утром глава кабмина Мишустин заявил, что график новых вывозных рейсов будет сформирован уже в понедельник, 6 апреля, и в этот же день вылетят первые самолеты. Кроме того, правительство начало сегодня перечислять таким гражданам деньги на оплату проживания. Чтобы получить сумму помощи в размере 2,4 тыс. рублей в сутки необходимо подать заявку в ближайшем консульстве. Помощь могут получить все россияне, которые имели обратные билеты в Россию в период с 16 марта по 31 мая 2020 года.