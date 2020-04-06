Британский премьер Борис Джонсон переведен в реанимацию

Как сообщает официальный представитель канцелярии правительства, состояние британского премьер Бориса Джонсона ухудшилось, что заставило врачей принять решение о переводе политика в палату интенсивной терапии, - реанимацию.

«Премьер получает всю помощь и благодарит национальную систему здравоохранения за работу», - сообщил в своем заявлении представитель правительства.

Премьер Джонсон был доставлен в лондонскую больницу St Thomas из-за непроходящих в течении 10 дней лихорадки и кашля. Под наблюдением врачей Джонсон находится с вечера воскресенья. В связи со своим состоянием премьер попросил МИД Доминика Рааба временно заменить его, рассказали в представителя канцелярии премьер-министра.

Напомним, о своем заражении короновирусной инфекцией Джонсон объявил, 27 марта, после чего ушел на самоизоляцию, продолжая работать. Третьего апреля он в видеообращении сообщил, что у него сохраняется высокая температура, после политик был экстренно госпитализирован.