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Советы для совершения безопасной покупки

Москва, 06.04.2020
Даже живя в режиме самоизоляции, большинство из нас вынуждены ходить в магазины и аптеки, чтобы приобрести самые необходимые лекарства и продукты. Вирус там можно подхватить, даже не общаясь с людьми. Но можно избежать риска заразиться, если соблюдать определенные правила.
#Коронавирус
#Медицина
#Общество
  • Советы для совершения безопасной покупки

На упаковке продуктов вирус может жить более суток

Егор Алеев/ТАСС

Коронавирус в основном распространяется от человека к человеку, однако он также может спокойно жить в течение нескольких дней на разных поверхностях, включая упаковки пищевых продуктов. Хотя некоторые видеоролики и статьи поощряют людей дезинфицировать продуктовые контейнеры и посылки, эксперты говорят, что это, вероятно, излишне.

Газета «Гардиан» опросила экспертов, и они дали конкретные советы, как, посещая магазин, можно максимально обезопасить себя от воздействия вируса.

Ходите в магазины как можно реже и в непиковые часы

Эксперты советуют по возможности посещать продуктовый магазин раз в две недели. Отдавайте предпочтение продуктам с более длительным сроком хранения и держитесь на расстоянии не менее полутора метра от других покупателей.

Не забывайте составлять список покупок, прежде чем идти в магазин, чтобы свести к минимуму время пребывания в супермаркете.

Продезинфицируйте руки и тележку

«Как только вы войдете в супермаркет, используйте дезинфицирующее средство для рук и прикасайтесь только к тому, что вам нужно. Протрите ручку тележки, а затем снова используйте дезинфицирующее средство для рук », –  говорит Элизабет Экстрем, профессор и руководитель гериатрии в Университете здравоохранения и науки Орегона.

Покупателям также рекомендуется не прикасаться к своим телефонам, советует Джулия Маркус, эпидемиолог-инфекционист и профессор кафедры народной медицины Гарвардской медицинской школы. Так же она заявила о бесполезности использования перчаток.

«Обычно, когда мы используем перчатки вне медицинских учреждений, они становятся для нас второй кожей. И хотя нам кажется, мы в безопасности, именно перчатки могут стать причиной заражения, ведь фактически они даже лучшая поверхность для вируса, чем наша собственная кожа », – считает профессор.

Вам не нужно дезинфицировать упаковки продуктов

Хотя считается, что заболевание не передается через пищу, но  вирус может жить в течение нескольких дней на материалах, используемых для упаковки продуктов питания. Предварительные исследования показывают, что на картоне он может выжить в течение 24 часов, на пластике –  в течение 72 часов. При этом он слишком слаб для того, чтобы быть опасным.

Поэтому центры контроля заболеваний США в настоящее время не рекомендуют дезинфицировать упаковки. В место этого они советуют тщательно дезинфицировать руки после контакта с любым предметом общего пользования.

«На данный момент нет никаких доказательств того, что возможна передача инфекции через упаковку продуктов питания. Тем не менее, мы знаем, что вирус может оставаться жизнеспособным на поверхностях в течение нескольких часов или даже дней, поэтому существует гипотетический риск передачи через прикосновение от загрязненной поверхности, к вашим глазам, носу или рту », – сказала Маркус.

Дональд Шаффнер, специалист по микробиологии и профессор в Университете Рутгерса, высказался по этому поводу очень твердо:

«Сейчас нет никаких доказательств того, что вирус распространяется через пищу или упаковку. Однако это не означает, что завтра мы не изменим наше мнение по этому поводу».

По словам Шаффнера, люди использующие чистящие средства для дезинфекции продуктов, могут подвергнуться вредному воздействию химических веществ.

Эксперты по безопасности также говорят, что продукты следует мыть только водой, а не хозяйственным мылом.

Если вы старше 60 лет или у вас нарушена иммунная система, пользуйтесь услугами доставки.

Статистические данные показывают, что чем вы старше, тем выше вероятность заболевания.

Если вам принесли продукты на дом, попросите сотрудника службы доставки, друга или члена семьи оставить сумки снаружи. Тщательно вымойте руки после распаковки. В общем, как обобщила Джулия Маркус, «лучшая профилактика – это дезинфекция, недаром врачи постоянно повторяют, что надо мыть руки».

Перевод Ефросинии Арзумановой

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