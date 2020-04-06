В Италии предложили установить памятник российским военным вирусологам

Члены независимой культурной ассоциации им. Льва Толстого, которая работает в итальянской городе Мулаццано, предложили установить памятник в честь российских военных вирусологов, оказывающих сейчас помощь в борьбе с распространением в Италии COVID-19.

По словам координатора этой организации Марко Баратто,

«Мы хотим поблагодарить военных вирусологов России, которые ведут борьбу с невидимым и опасным врагом, – цитирует РИА Новости координатора организации Марко Баратто. – Мы хотим сказать им спасибо. Когда же победа над коронавирусом будет одержана, важно будет помнить о тех, кто её обеспечил, в том числе и о российских военных и медиках, пришедших к нам на помощь».

По его словам, в Ломбардии, где российские специалисты в эти дни помогают пожилым людям, проводя дезинфекцию многих домов для престарелых, должен быть установлен монумент «в честь этих мужественных людей».



Коронавирус в Италии

Напомним, с 22 по 25 марта в Италию прибыли 15 военных самолётов из РФ, доставивших в эту страну 100 военных вирусологов и специалистов Минобороны РФ в области эпидемиологии, 8 врачебно-сестринских бригад для борьбы с COVID-19, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий.

Коронавирус в России

За минувшие сутки в 49 регионах России выявили 954 новых случая заражения COVID-19. Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве – 591. Далее следуют Московская область (82), Санкт-Петербург (35), Республика Коми (31) и Татарстан (16). Всего инфекция выявлена у 6 343 граждан РФ, из них 406 выздоровели, 47 умерли.

Онлайн карта распространения коронавируса здесь: www.arcgis.com

В нашей стране до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В этот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как на текущей неделе горожане «вели себя корректно».