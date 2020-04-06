В РФ разработали схему лечения при тяжелой форме коронавируса

В России разработали схему лечения тяжёлой коронавирусной пневмонии.

По данным РИА Новости, которое ссылается на свои источники в Федеральном медико-биологическом агентстве, новейший препарат создан на основе препарата «Даларгин»,

При этом в ведомстве пояснили, что зарегистрирован в РФ как лекарство для заживления трофических язв и защиты тканей и органов — лёгких, печени, поджелудочной железы.

Исследования на животных показали, что его использование повысило выживаемость от 70% до 100% в зависимости от схемы введения препарата.

В настоящее время начинаются клинические исследования «Даларгина».

За минувшие сутки в 49 регионах России выявили 954 новых случая заражения COVID-19. Наибольшее число случаев зафиксировано в Москве – 591. Далее следуют Московская область (82), Санкт-Петербург (35), Республика Коми (31) и Татарстан (16). Всего инфекция выявлена у 6 343 граждан РФ, из них 406 выздоровели, 47 умерли.

Онлайн карта коронавируса и его распространения в мире здесь: www.arcgis.com

Напомним, в нашей стране до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В этот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как на текущей неделе горожане «вели себя корректно».