В РФ создали броневик для безопасного передвижения во время пандемии COVID-19

В России разработали новую модификацию бронированного автомобиля «Тигр» со специальными фильтрами, которые позволяют абсолютно безопасно передвигаться в местах с опасной эпидемиологической или биологической обстановкой.

Как передаёт агентство «Интерфакс» на представителя ООО «Военно-промышленная компания» – производителя нового броневика – фильтро-вентиляционная установка обеспечивает возможность работы экипажу в зонах с высокой концентрацией в воздухе ядовитых химических веществ или в зонах с опасной эпидемиологической или биологической обстановкой.

В компании подчеркнули, что такая модификация СБМ «Тигр» делает эту машину самым безопасным транспортным средством в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

За минувшие сутки в 49 регионах России выявили 954 новых случая заражения COVID-19. Наибольшее число случаев зафиксировано в Москве – 591. Далее следуют Московская область (82), Санкт-Петербург (35), Республика Коми (31) и Татарстан (16). Всего инфекция выявлена у 6 343 граждан РФ, из них 406 выздоровели, 47 умерли.

Карта распространения коронавируса онлайн: www.arcgis.com

Напомним, в нашей стране до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В этот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как на текущей неделе горожане «вели себя корректно».