В России из-за коронавируса приостановили диспансеризацию

Постановлением глава российского правительства Михаила Мишустина в нашей стране приостановлена плановая диспансеризация.

Такое решение принято из-за угрозы распространения COVID-19.

Как говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Кабмина, в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных коронавирусом приостанавливается проведение профилактических мероприятий в части диспансеризации.

Карта распространения коронавируса онлайн здесь: www.arcgis.com

В свою очередь РИА Новости уточняет, что в ходе заседания Координационного совета по борьбе с коронавирусом премьер-министр заявил о временной приостановке диспансеризации.

В России за истекшие сутки подтвердили 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах страны. При этом 30 заболевших – несовершеннолетние граждане. Всего инфекция выявлена у 6 343 граждан РФ, из них 406 выздоровели, 47 умерли.

Напомним, в нашей стране до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. Он добавил, что в правительстве отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В этот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как на текущей неделе горожане «вели себя корректно».