В России установлены ограничения на торговлю медицинскими масками

С 6 апреля медицинские маски, респираторы и перчатки смогут продавать только фармацевтические компании, передает «Интерфакс», ссылаясь на постановление правительства РФ, опубликованное на сайте кабмина.

Их стоимость при этом не должна возрастать при пиковом спросе более, чем на 10%, а также более чем на 10 копеек за единицу товара на каждом этапе продаж.

Также в специальный перечень медицинских изделий, особенно востребованных в период эпидемий, попали фильтрующие респираторы, медицинские маски, марля, медицинские перчатки, комплекты защитной одежды для медиков. Постановление вступило в силу с момента опубликования, то есть с 6 апреля текущего года.

Помимо этого документ утверждает упрощение порядка регистрации ряда медицинских товаров, которые необходимы для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. К ним относятся различные виды аппаратов для искусственной вентиляции легких, оксигенаторы, системы искусственного кровообращения, лабораторные реагенты, калибраторы и наборы для проведения лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, а также медицинские халаты, маски, респираторы, бахилы, перчатки, термометры и регистраторы.

Любое из перечисленного списка одноразовое медицинское изделие может продаваться на территории РФ без разрешения Росздравнадзора, в случае прохождения регистрации в стране-изготовителе. Уточняется, что для получения удостоверения в упрощенном порядке в течение трех дней, необходимо, отправить документы в электронной форме - можно будет только до 1 января 2021 года.