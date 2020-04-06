В России за сутки выявлено 954 случая заражения коронавирусом

В России за истекшие сутки подтвердили 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах, передает РИА «Новости».

Уточняется, что 30 заболевших – несовершеннолетние граждане.

В штабе сообщили, что число составляет примерно 15% от общего числа заболевших COVID-19 в стране.

По данным на 6 апреля инфекция выявлена у 6343 россиян, из них 406 выздоровели, 47 умерли. Медики сообщают, что инфекция распространилась на 80 российских регионов. За период эпидемии было проведено более 758 тысяч тестов.

Карта распространения коронавируса здесь: www.arcgis.com

Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. Он добавил, что в правительстве отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В этот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как на текущей неделе горожане «вели себя корректно».