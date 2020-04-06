В Турции успешно испытали вакцину от коронавируса

В Турции успешно испытали вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 на животных, сообщает на своей странице в твиттер профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеш Кара.

«Вакцина от коронавируса, введенная животным с помощью микроигл на лейкопластыре, дала иммунный ответ в виде выработки антител», - сообщил ученый. Он уточнил, что «пришло время проверить, может ли она защитить людей».

В Турции первый случай заражения коронавирусом выявлен 11 марта. Инфицированным оказался турецкий гражданин, который заразился коронавирусом после посещения Европы. Первый смертельный случай в Турции зафиксирован 18 марта.

Карта распространения коронавируса в мире здесь: www.arcgis.com

Начиная с 28 марта, правительство Турции полностью приостановило на неопределенный срок международное авиасообщение. В настоящее время граждане страны могут переезжать из города в город только разрешению на выезд. Из-за эпидемии предлагалось перенести туристический сезон. С 3 апреля вступил в действие запрет на въезд и выезд транспорта сроком на 15 дней. Глава Турции Эрдоган рассказал, что при необходимости сроки могут продлить. Он также призвал граждан страны не появляться в общественных местах без медицинских масок.

Напомним, в России режим самоизоляции объявлен президентом РФ Владимиром Путиным до 30 апреля. В случае благоприятной ситуации с распространением коронавируса, сроки могут сократить, заявил Путин в своем обращении.