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Автопроизводители могут потерять более $100 млрд

Москва, 07.04.2020
#Авто
#Экономика
  • Автопроизводители могут потерять более $100 млрд

Zuma\TASS

Остановка конвейеров на автомобильных заводах Европы и Северной Америки обойдется автопроизводителям более чем в 100 миллиардов долларов упущенной прибыли, если заводы останутся закрытыми до конца апреля. В Старом Свете автопроизводители не смогут собрать и продать около 2,6 млн машин на 66 млрд евро, а в Новом – приблизительно 2 млн машин на 52 млрд долларов, согласно расчетам владельца консалтиноговой компании AutoAnalysis Йэна Генри.

Каждая дополнительная неделя простоя, согласно расчетам Генри, будет стоить европейским автопроизводителям около 8 млрд евро, а в Северной Америке – 7,5 млрд евро. Ранее автоконцерны рассчитывали открыть заводы в конце марта – начале апреля, однако ситуация оказалась серьезнее, чем они ожидали. Причем, Nissan, Ford и General Motors сейчас говорят, что производство остановлено на неопределенное время.

«Я не вижу ни малейших признаков возвращения хотя бы какого-то подобия нормальности до мая самое раннее»,- рассказал Йэн Генри в интервью Financial Times (FT).

Сначала Генри подсчитал ожидаемый выпуск автомобилей на автозаводах за год с учетом запуска новых моделей и спроса. Затем из полученного числа были вычтены количество автомобилей, выпускаемых за день, умноженное на количество потерянных рабочих дней. После этого количество несобранных автомобилей умножалось на ожидаемую фабричную цену машины за вычетом расходов дилера или налогов.

Автопроизводители включили сотни тысяч своих работников в правительственные программы выплаты зарплат тем рабочим, кто сидит дома. Автоконцернам пришлось занять взять кредитов на десятки миллиарды долларов, чтобы смягчить последствия закрытия из-за коронавируса COVID-19. General Motors и Ford, к примеру, взяли совсем недавно кредитов на 16 и 15,4 млрд долларов соответственно, а Daimler в конце прошлой недели открыл новую кредитную линию на 12 млрд евро в дополнение к уже существующей на 11 млрд. Nissan отправил все 6 тысяч работников своего завода в английском графстве Сандерленд в оплачиваемый отпуск. Причем, 80% зарплат им выплачивает британское правительство.

Суммарные убытки автопрома остаются пока неизвестными, но, например, гендиректор Volkswagen Герберт Дейсс заявил, что одна неделя простоя стоит компании 2 миллиарда евро. В марте продажи автомобилей в западной Европе сократились приблизительно на две трети, пишет FT, а в США они упали до самого низкого за 10 лет уровня. Причем, в апреле и в Старом, и в Новом Свете ждут еще большего снижения продаж. Конечно, после отмены властями локдаунов и ограничений продажи машин могут со временем восстановиться, но состояние экономики и уровень занятости, по мнению специалистов, еще больше сократят спрос.

В Китае в моменте продажи машин сократились практически до 0. Сейчас в Поднебесной машин продается примерно на 40% меньше, чем продавалось до появления эпидемии.

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