Кризис не только не остановил приток частных инвесторов на биржу, но и резко увеличил количество желающих заработать на фондовом рынке.

Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, на начало апреля достигло 4,57 млн человек, говорится в сообщении торговой площадки.

Таким образом, за март их число увеличилось на 320 тысяч, а с начала 2020 года – на 713 тысяч.

С итогами торгов акциями и динамикой индивидуальных инвестиций на Московской бирже можно ознакомиться здесь: https://www.moex.com/s2184

В 2019 году в среднем ежемесячно открывалось 159 тысяч счетов физлиц. При этом количество клиентов – физических лиц, совершавших хотя бы одну сделку в течение месяца, в марте составило 606,7 тыс. человек (244,9 тыс. в среднем в 2019 году).

По данным ежемесячного аналитического отчета Московской биржи "Индикатор индивидуальных инвестиций", в марте частные инвесторы вложили в российские акции на Московской бирже 43,7 млрд рублей, что вдвое больше, чем максимальный объем покупок в месяц в 2019 году. Показатель рассчитывается как разница между общим объемом сделок на покупку и продажу, совершаемых клиентами – физлицами на Московской бирже.

По итогам марта в "Портфель частных инвесторов", который показывает долю наиболее популярных акций российских компаний в инвестиционных портфелях физических лиц, вошли акции Газпрома (23,6%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка – 20,1% и 8% соответственно, акции Лукойла (9,8%), Банка ВТБ (7,3%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (7%), акции Северстали (6,7%), Яндекса (6,3%), Магнита (5,6%) и Норникеля (5,5%).

Люди не знают, в чем и как разместить капитал, который скопили - банковские депозиты дают доходность слишком малую, к тому же правительство пообещало взять налог с дохода по вкладу с 2021 года, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. Самостоятельный трейдинг требует знаний и опыта, покупать наличную валюту на пике стоимости глупо и неосмотрительно. Зато реклама ИИС и предложений брокеров вполне «бьется» с тем, как в понимании обывателя должен быть устроен фондовый рынок и доход с него.

На этом, кстати, все может и закончиться: наличие у физического лица брокерского счета совершенно не означает, что там окажутся деньги, считает Анна Бодрова. Так было в прошлом году, когда счетов открыто было множество, но по факту 80% из них остались пустыми. Подойти к торговле на рынке еще не значит завести деньги и торговать. Хотя стоит признать, что именно сейчас момент для старта в этом направлении очень даже интересный и вполне перспективный, если подойти к этому разумно.

Количество частных инвесторов на российской бирже растет по вполне объективным причинам: люди ищут возможности для увеличения накоплений, соглашается руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. В самом деле - на фоне низких ставок по депозитам (которые в перспективе не смогут даже покрыть инфляцию, которая в кризис вырастет) российские граждане пытаются зарабатывать игрой на бирже.

Также сказываются агрессивные маркетинговые стратегии банков и брокерских компаний, которые очень активно предлагают населению вложить средства в новые инструменты. Вероятнее всего, считает аналитик, эта тенденция в ближайшие месяцы пойдет на снижение – далеко не все россияне смогут продолжать вкладывать средства в ценные бумаги, когда начнет расти безработица и падать доходы.

Тенденция открытия новых брокерских счетов в прошлом году была вызвана, главным образом, падающими процентными ставками по депозитам, согласен и финансовый консультант и эксперт по личным инвестициям Иван Капустянский. Этому активно поспособствовал ЦБ РФ, который за 2019 год пять раз снизил ключевую процентную ставку с 7,75% до 6,25%. На начало текущего года средневзвешенная ставка по депозитам составляла около 5,1%. Поэтому инвесторы активно искали, куда вложить средства под более высокий процент. Можно сказать, что это была стадия активного интереса.

Резкий же рост активности в текущем году был обусловлен уже совокупностью факторов, продолжает аналитик. Помимо низких ставок по депозитам резко взлетела стоимость валюты и обрушился фондовый рынок на фоне пандемии коронавируса и обвала нефтяных котировок. С начала года доллар и евро выросли по отношению к рублю на 23 и 19%. Молниеносное падение рубля запустило инфляционный процесс. Вчерашние данные подтвердили это. Индекс ИПЦ вырос с рекордных 2,3% до 2,5%. Таким образом, реальная доходность депозитов начала снижаться еще больше после обвала рубля.

Одновременно с этим, продолжает Иван Капустянский, доходность и потенциальная доходность фондовых активов резко выросла. Например, сравнимые по надежности с депозитами годовые ОФЗ давали доходность в районе 7%, а при условии размещения их на ИИС типа А в районе 11%. Аналогичная картина наблюдалась в секторе корпоративных облигаций. С акциями отдельная история. По ним доходность выросла еще значительней, но и рисков этот инструмент несет больше.

Индекс Московской биржи с пика 2020 года снизился более чем на 35%. Эту цифру можно взять в качестве ориентира минимального потенциала роста. Помимо роста курсовой разницы отдельные акции потенциально могут продемонстрировать весьма высокую дивидендную доходность. У некоторых она будет достигать двухзначных цифр. Этот фактор сыграл уже роль спускового крючка в повышении активности торгов на фондовой бирже.

Особую роль в массовом пополнении брокерских счетов и росте торговой активности также сыграл новый налог НДФЛ на процент по депозитам свыше 1 млн руб., который предложил Владимир Путин. Неразбериха с этим законом вызвала резкий отток вкладов с депозитов и пополнение брокерских счетов.

Стоит отметить, говорит эксперт, что время покупок все же еще не ушло. На рынке остается множество привлекательных акций, из которых можно сформировать портфель с целью получения прибыли от роста курсовой стоимости или получения дивидендной доходности. Потенциал роста на горизонте 2-3 года может составить 35%-60%. В свою очередь, российских «дивидендных аристократов», купленных по бросовым ценам можно держать в качестве «вечной облигации» до тех пор, пока происходят дивидендные выплаты и дивиденды растут.

Какое-то время высокий интерес к бирже сохранится, уверен Иван Капустянский. Однако по мере восстановления стоимости акций и облигаций интерес будет угасать, поскольку потенциальная доходность будет снижаться. В целом это закономерный процесс.

Сложившаяся ситуация продемонстрировала еще одну важную особенность происходящего. И это не может не радовать. Очевидно, что выросло количество граждан, которые начали действовать рационально в кризисных ситуациях. Это говорит о том, что финансовая грамотность населения впродолжает расти, а труд финансовых консультантов не пропадает даром.