Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефтедобыче, передает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Эр-Рияд требует, чтобы Москва сократила добычу нефти больше остальных участников сделки ОПЕК+.

Если РФ не пойдет на данные условия, то сделка по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК может оказаться под угрозой.

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«Эр-Рияд требует, чтобы Россия сократила нефтедобычу больше всех, взяв на себя 1,5 миллиона баррелей в сутки», - передает агентство. В Саудовской Аравии, считают, что именно решение Москвы по выходу из соглашения, послужило причиной развала сделки ОПЕК+ в начале марта.

Сообщается, что участники ОПЕК+ готовы снизить добычу топлива на 10 миллионов баррелей в сутки, но пока нет четкой договоренности по разделу данных объемов между странами. В свою очередь Эр-Рияд готов уменьшить квоту на 3 миллиона баррелей в сутки.

Это значит, что Объединенным Арабским Эмиратам, Ираку и РФ, по версии саудитов, необходимо сократить добычу нефти на 1,5 миллиона в сутки от текущих объемов. В России сообщили, что страна не наращивала объемы добыч в апреле, в этой связи предлагаемые объемы будут для Москвы ощутимы.

Напомним, ранее глава США Дональд Трамп поделился сценарием, и для того, чтобы цены на нефть выросли, надо чтобы из-за сокращения добычи нефти «ушло» 10-15 миллионов баррелей.

При этом все обязательства по сокращению промысла "черного золота" должны взять на себя Саудовская Аравия и Россия.