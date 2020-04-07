Евросоюз готовит масштабную программу борьбы с коронавирусной рецессией

Европа, как, впрочем, и все остальные, сейчас переживает очень трудные времена. Считается, что по последствиям рецессия, вызванная коронавирусом, может превзойти Великую рецессию десятилетней давности. Особенно большие неприятности ждут, похоже, еврозону.

Накануне саммита ЕС, посвященного борьбе с пандемией COVID-19, в Брюссель приехали министры финансов членов ЕС. Они должны согласовать беспрецедентную по размерам для мирного времени программу помощи, оцениваемую в 3% от ВВП ЕС, а также гарантии ликвидности на сумму, составляющие 18% от ВВП Союза. К этой программе следует прибавить и программу количественного смягчения ЕЦБ, который начинает покупать гособлигации членов еврозоны на сотни миллиардов евро.

Еще одной мерой, получившей всеобщее признание, является открытие кредитных линий 400-милилардным Европейским механизмом стабильности (ESM) размером в 2% от ВВП Евросоюза. Ожидается, что кредиты на борьбу с коронавирусом будут выдаваться на льготных условиях.

Скорее всего министры финансов ЕС одобрят создание Европейского фонда гарантий (EGF), который будет контролироваться Европейским инвестиционным банком (EIB), который, предположительно, сможет увеличить ликвидность малого и среднего бизнеса на континенте более чем на 200 млрд евро.

Наверняка, министры одобрят и предложение Еврокомиссии о выделении до 100 млрд евро странам, которым особенно сильно угрожает рост безработицы. Планируется, что ЕС возьмет эти деньги на международных финансовых рынках, поддержав гарантии членов Союза.

Споры на встрече главных европейских финансистов могут возникнуть в ходе обсуждения создания чрезвычайного фонда, предложенного французским правительством. Париж хочет создать 10-летний резерв в размере 3% ВВП Евросоюза.

Фонд будет финансироваться за счет выпуска совместных долговых инструментов. Это значит, что он сильно похож на так называемые «коронабонды», недавно вызвавшие жаркие споры в Брюсселе. Эти совместные долговые обязательства, по замыслу предлагающих их ряда европейских стран, должны помочь наиболее пострадавшим от коронавируса государствам. В первую очередь, конечно, Италии, которая, естественно, требует их принятия, и в меньшей мере Испании и Франции.

Не исключено, что против французского предложения резко выступят северные страны и, в первую очередь, Германия и Нидерланды. Они уже отвергли план с коронабондами, потому что не хотят в очередной раз спасать более бедные южные страны.