Китай пытается перезапустить экономику

В отличие от подавляющего большинства стран, которые во время кризисов проводят разнообразные программы поддержки своих экономик, помощь Пекина китайской экономике не так уж и велика для второй экономики планеты, которая настолько сильна, что, похоже, способна восстановиться собственными силами и скрытыми резервами.

Но это, конечно, не значит, что он бросил китайскую экономику на произвол судьбы в такие трудные времена. Власти действуют в основном финансовыми рычагами через центробанк. К примеру, в конце прошлой недели Народный банк Китая (PBC) значительно снизил нормы обязательного резервирования для примерно 4000 маленьких и средних банков. Это позволит увеличить их ликвидность приблизительно на 400 млрд юаней (56,4 млрд долларов), которые можно будет использовать для помощи сильно потрепанной эпидемией коронавируса экономике. Достаточно сказать, что впервые как минимум за 30 последних лет она, видимо, покажет в этом году отрицательный рост.

Снижение норм обязательного резервирования снизит требуемую норму доходности банков (RRR) до 6%. Сокращение объемов резервирования составит 100% и будет проходить в два этапа: 15 апреля и 15 мая. Кроме этого, ставка для маленьких и средних банков на сверхнормативные резервы центробанка снижается с 7 апреля с 0,72 до 0,35%.

Центробанк Поднебесной активизировал политику смягчения с начала февраля, сократив ключевую ставку и велев банкам выдавать дешевые кредиты и ослабления в оплате счетов для наиболее пострадавших от коронавируса компаний. Объем новых кредитов в первом квартале достиг почти 7 трлн юаней. Четверка крупных государственных банков: Промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC), Сельскохозяйственный банк Китая (ABC), Строительный банк Китая (CCB) и Банк Китая (BC), суммарные активы которых по состоянию на конец 2019 г. превысили 100 трлн юаней, уже увеличила кредитование малых и средних предприятий (МСП). Так, ICBC в феврале-марте выдала им кредитов на 150 млрд юаней, а ССВ – более чем на 90 миллиардов.

Ожидается, что PBC предпримет дальнейшие шаги по оказанию поддержки экономике, включая новые сокращения RRR и ключевой ставки.

После победы над коронавирусом жизнь в Китае начала медленно возвращаться в нормальное русло, но экономисты прогнозируют резкое сокращение в первом квартале ВВП. По мнению пессимистов, в пересчете на год он может снизиться на 9% или даже еще больше.

Не исключено, что правительство увеличит дефицит бюджета, к чему призывали на состоявшемся на прошлой неделе заседании Политбюро ЦК КПК, до рекордных величин, а также снизит цели по росту экономики с учетом негативных последствий коронавируса COVID-19.

Пекин также готов оказывать точечную помощь. Например, играющему не последнюю роль в китайской экономике автопрому, который дает примерно десятую часть китайского ВВП. Китайские власти объявили о стимулировании потребителей субсидиями к покупкам автомобилей, которые в январе и феврале снизились на 37% по сравнению с тем же периодом времени прошлого года, а в марте сократились на 45% по сравнению с мартом 2019 года. Кроме этого, предусмотрено ослабление ограничений для владельцев авто.

Так, например, будет продлена льгота по налогу на автотранспортное средство в размере как минимум 10 тыс. юаней для владельцев новых электромобилей, которая должна была закончиться в этом году. Приняты меры по ослаблению ограничений на автомобильные номера. К примеру, столичные власти собираются выпустить 100 тыс. дополнительных номеров для повышения спроса на автомобили. По расчетам экономистов, это должно увеличить продажи машин приблизительно на 20 млрд юаней.

Похоже, Пекин на правильном пути, потому что, как сообщают китайские СМИ, опираясь на информацию с мест, принятые меры уже работают.

От остальных государств, по крайней мере, крупных, Китай также отличается еще и тем, что в нем экономику поддерживают крупнейшие корпорации. Так, Alibaba запустила собственную программу оказания помощи малым и средним предприятиям 2020 Spring Thunder Initiative. По словам генерального директора компании Дэниеля Чзана, речь идет в частности об оказании помощи МСП, ориентированным на экспорт, в расширении на новые рынки при помощи AliExpress, Lazada и Tmall World. Alibaba помогает экспортным компаниям также развиваться и на китайских рынках.

Опыт оказания помощи малому и среднему бизнесу у Alibaba есть. Во время финансового кризиса 2008 года компания провела три крупных программы помощи: Черная туча, Яростные ветры и Весенний гром.