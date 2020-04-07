Команда фестиваля «Дикая мята» запускает собственное шоу в YouTube

Первый выпуск выйдет 8 апреля и будет посвящён исполнительнице Маяк, которую называют голосом квир-сообщества и ярчайшим представителем пост-бардов. Маяк приехала на Mint Music Home, чтобы рассказать о том, как отличница, окончившая школу с золотой медалью, стала петь на улицах, что нужно сделать, чтобы справиться с потоками сетевой ненависти, и как победить, выйдя на боксерский ринг против парня.

Организаторы обещают зрителям живые выступления и яркие интервью. В студии с музыкантами общаются продюсер "Дикой Мяты" Андрей Клюкин и постоянная ведущая фестиваля Юкля Воронцова. В шоу также есть загадочный участник - пианист Павлик, чью личность авторы канала приняли решение не раскрывать, хотя именно он стоит за рядом музыкальных прорывов последних лет. Авторы планируют выпустить в эфир 21 программу. На время карантина выпуски будут появляться с периодичностью раз в 2 недели.



"Сообщество Mint Music объединяет "дикорастущих" музыкантов и любителей искренней музыки". - рассказывает продюсер "Дикой мяты" Андрей Клюкин - "В рамках этой концепции мы 13 лет подряд делаем крупнейший независимый фестиваль, на котором выступают самые актуальные зарубежные и российские артисты. В прошлом году мы первыми в России запустили международный шоукейс Mint Music, который помогает нашим музыкантам стать полноценными участниками мировой фестивальной культуры. YouTube-канал - прекрасная возможность поделиться тем, что мы любим. Я считаю, что именно сейчас самое интересное время в музыке за последние 10-15 лет. Появилось целое поколение искренних и безмерно талантливых музыкантов. С ними мы и будем знакомить наших зрителей."