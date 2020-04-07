Вечером 6 апреля российский рубль ускорил темпы роста к основным резервным мировым валютам, обновив свои максимумы с середины марта.

Курс доллара онлайн есть здесь: www.moex.com/ru/markets/currency

Так, по данным на 21:00 мск курс доллара на торгах Московской биржи составил 75,93 руб., что на 56 коп. ниже уровня закрытия пятницы. Это является минимумом для американской валюты с 18 марта. Евро подешевел на 67 коп. и составил 81,96 руб. – минимум с 17 марта.

Курс рубля вчера солидно укрепился, благодаря увеличению интереса к риску со стороны инвесторов и заметному и росту большинства глобальных фондовых площадок на надеждах снижения скорости распространения в странах Европы эпидемии СOVID-19.



Онлайн карта распространения коронавируса здесь: www.arcgis.com

Позитивные сигналы о том, что ситуация с коронавирусом вскоре может стабилизироваться поступали вчера и из-за океана. В частности, президент США Дональд Трамп написал в своём микроблоге в Twitter, что он «видит свет в конце туннеля». При этом он осторожно предположил, что его страна сможет преодолеть распространение смертельного вируса и всё-таки не дойдёт до страшной отметки в 100 тыс. смертельных случаев от COVID-19.

Как напомнил Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал», вчера рубль продолжил укрепляться к доллару и евро даже несмотря на некоторое снижение мировых цен на нефть, которые отреагировали на перенос встречи представителей ОПЕК+.

«Общий фон для нацвалюты в понедельник всё-таки сохранялся вполне благоприятным, прежде всего, благодаря возобновлению интереса инвесторов к рисковым активам, – пояснил он. – В частности, большинство мировых индексов вчера показали солидное укрепление, реагируя на некоторое замедление динамики пандемии коронавируса в основных регионах её распространения, прежде всего в Италии».

Впрочем, как отметил эксперт, динамика цен на «чёрное золото» пока остается всё же ключевым фактором для рубля.

«Поэтому на ближайшую перспективу особую важность будет иметь способность нефтяных котировок удержать позиции выше 30 долл. за бочку в ожидании встречи представителей ОПЕК+», – резюмировал Кравченко.

По мнению Гельды Союнова из УК «Промсвязь», сегодня-завтра рубль будет консолидироваться возле уже достигнутых уровней в ожидании начала новых консультаций представителей основных нефтедобывающих стран, которые нацелены на стабилизацию цен на рынке «чёрного золота».

«В целом же я считаю, что до конца недели курс национальной валюты в паре с долларом будет находиться в коридоре 75,00-80,00 руб. При этом существует вероятность ослабления курса рубля, если новые договоренности ОПЕК+ так и не будут достигнуты», – полагает он.

Не верит пока в рубль и Андрей Кочетков из «Открытие Брокер». Предположив, что при росте барреля нефти сорта Brent выше 35 долл., у национальной валюты появится шанс вернуться в диапазон 70,0-75,0 за доллар, эксперт всё-таки высказал опасения, что сделка OPEК+ может не состояться.

«В этом случае нельзя исключать, что рубль вновь рухнет к доллару за отметку в 80,00, и никакие позитивные новости о борьбе с коронавирусом, а также поддержка ЦБ РФ ему не помогут», – заявил Кочетков.

То, что курс рубля всецело зависит от предстоящей 9 апреля экстренной встречи ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи убеждены и аналитики банка «Санкт-Петербург».

«Итоги этой встречи и динамика котировок на «чёрное золото» будут определяющими для рубля. При этом риски того, что рынки разочаруются итогами саммита ОПЕК+, и возврата курса к диапазону 78,00-80,00 остаются», – считают они.

По мнению Валерия Вайсберга из ИК «Регион», при оптимистическом сценарии встречи нефтепроизводителей курс доллара может упасть в диапазон 72,00-75,00 руб.

«Нефть при этом, скорее всего, вырастет в цене до 40-41 долл. за баррель сорта Brent. А вот если встреча ОПЕК+ ничем хорошим не закончится, то нацвалюта останется в паре с долларом в диапазоне 80,00 руб. Но апокалиптические сценарии о росте доллара выше 90,00 руб. пока всё-таки выглядят малореальными», – уверен Вайсберг.

А вот Сергей Дроздов из ГК «Финам» полагает, что рубль не сможет длительное время сопротивляться доллару и евро даже при удачном завершении переговоров по нефти и росту котировок на «чёрное золото». По его мнению, надеяться на укрепление рубля не позволяет бюджетное правило.

«В 2014 года наше правительство придумало это бюджетное правило, и теперь рассчитывать на значительное укрепление рубля к основным резервным мировым валютам не приходится. В 2015 году мы видели мировые цены нефть и по 86 долл. за баррель. Но российская валюта при этом не показывала какого-то мощного роста. Увы, не случится этого и сейчас», – резюмировал он.