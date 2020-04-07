Медведев призвал готовиться к любому развитию ситуации с COVID-19

Дмитрий Медведев – бывший российский премьер, а ныне заместитель председателя Совета безопасности РФ – заявил, что нашей стране надо быть готовой к любому развитию ситуации с коронавирусом. По его словам, сейчас ситуация в российских регионах разная, и, как он подчеркнул, все мы верим на лучшее развитие событий.

«Но события могут развиваться по-разному, – цитирует Медведева агентство РИА Новости. – Мы взрослые люди, это понимаем и видим, что в мире происходит».

При этом он призвал всегда готовиться к «более сложному развитию событий». Кроме того, заместитель председателя Совета безопасности подчеркнул, что России нужны и системные меры.

«Речь идёт о медицинских работниках, которые борются на передовой с COVID-19. Есть немало примеров, когда власти регионов назначают им дополнительные выплаты, выделяют служебные автомобили, освобождают от платы за проезд», – пояснил Медведев.

Он предложил проанализировать такие практики, отобрать лучшие предложения и сформулировать предложения по мерам федеральной поддержки россиянам.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением вирусной инфекции, за минувшие стуки в 43 регионах России выявлено 1154 случая заражения коронавирусом COVID-19. Таким образом, общее число заразившихся достигло 7 497 человек в 81 регионе страны. За время эпидемии от нового типа коронавируса в РФ умерло 58 человек, выздоровели 494.

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Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки вывили в Москве – 697. Далее следуют Санкт-Петербург (69), Московская область (67), Брянская область (32) и Калининградская область (29). Накануне в нашей стране было зафиксировано 954 новых случаев заражения COVID-19.

Напомним, в нашей стране до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В этот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как на текущей неделе горожане «вели себя корректно».