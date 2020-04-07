Цены на нефть уверенно идут вверх

Как показывают данные торгов, цены на нефть уверенно растут в ожидании встречи ОПЕК+.

Утром 7 апреля цена фьючерсов на июнь на сорт Brent выросла на 3% - до $34,04 за баррель, майские фьючерсы на WTI отыграли сразу 3,53%, составив $27.

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Котировки подросли в ожидании встречи ОПЕК+, которая должна пройти 9 апреля, передает Прайм.

Инвесторы надеются, что участники альянса в ходе переговоров придут к новому соглашению о сокращении добычи нефти. Аналитики уверены, что данное решение поможет стабилизировать рынок.

Напомним, обвал цен на нефть произошел 6 марта, когда ОПЕК+ не смогли заключить новую сделку. А Россия и вовсе покинула соглашение.

С 1 апреля текущего года были сняты ограничения на добычу нефти. Вместе с глобальным падением спроса из-за коронавируса это вызвало обвал цен на нефтяном рынке.

Восстановление спроса сегодня вызвано постепенным возобновлением прежних объемов закупок Китаем, который объявил об окончании эпидемии коронавируса в стране.

Россия, в свою очередь, заявляла, что бюджет страны рассчитан из расчета 40 долларов за баррель, однако, при цене на нефть 20-25 долларов экономика страны останется стабильной на протяжении нескольких лет.