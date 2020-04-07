На рынке нефти что-то назревает

Тайное стало явным

Россия и Саудовская Аравия не могут прийти к согласию о распределении между собой квот на сокращение добычи нефти, сообщило 7 апреля агентство Bloomberg. При этом, по данным агентства, целевой объем сокращения для преодоления ценового кризиса сторонами согласован. Это, как и сообщалось ранее, 10 млн баррелей в сутки.

В Москве полагают, что размер снижения объемов добываемой нефти нужно считать, исходя из среднего объема добычи за первый квартал этого года. В Эр-Рияде предлагают считать снижение от текущего уровня.

Между тем, как известно, после распада формата ОПЕК+ 6 марта страны нарастили добычу. И в первую очередь это сделала Саудовская Аравия, увеличив объем добываемой нефти с 9,8 миллиона баррелей до 12,3 миллиона баррелей (Россия сохранила его на уровне 11,3 миллиона баррелей).

Теперь становится понятно, что казавшееся безрассудным стремительное наращивание саудитами добычи имело цель не столько борьбу с американскими сланцевиками, сколько улучшение своей переговорной позиции на возможных будущих переговорах о сокращении. Что мы сейчас и наблюдаем. Обе стороны также хотят, передает Bloomberg, чтобы к сделке присоединились США, однако позиция Вашингтона по сокращению добычи пока не ясна потенциальным участникам.

Странам бывшего ОПЕК+, да и ратовавшим за рыночное регулирование цен на нефть, совсем не понравился обвал, который последовал, на фоне распространения коронавируса, за отменой ограничений на добычу нефти. Экстренный саммит ОПЕК+ пройдет 9 апреля в режиме видеоконференции. На нем участники встречи займутся поиском способов защиты рынка энергоресурсов в период кризиса.

Как заявил Financial Times глава МЭА Фатих Бироль, глобальный спрос на нефть упал более чем на четверть из-за ограничений, вводимых по всему миру с целью предотвращения распространения коронавируса, в том числе, приостановки авиасообщения. «Мы имеем огромный структурный избыток предложения на нефтяном рынке, вызванный кризисом из-за коронавирусной инфекции», — сказал он. «Переизбыток приближается к уровню, при котором нас ждут серьезные последствия для глобальной экономики и миллионов работников нефтегазовой отрасли», — добавил глава МЭА.

Впрочем, кто именно будет участвовать во встрече, пока точно неизвестно. «Речь шла о том, что, безусловно, для стабилизации рынка потребуется участие и тех стран, которые ранее не принимали участие в координации. Об этом действительно говорят те, кто находится сейчас в рабочем контакте. Какие это будут страны — я сейчас не могу сказать», — отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В самом деле, участие США все еще под вопросом, но они все же настроены поддержать встречу. Как сообщил министр энергетики США Дэн Бруйетт в интервью телеканалу Foх, в Соединенных Штатах свободный рынок нефти, и индустрия подстроится сама, — передает ТАСС слова чиновника. - Но когда речь идет о государственных компаниях, как в Саудовской Аравии и России, им самим приходится принимать решения по этому вопросу и делать это необходимо коллективно - в рамках ОПЕК».

Дело пахнет дефицитом

Судя по тенденции последних кварталов, ОПЕК сокращает добычу в ответ на ухудшающиеся рыночные условия, отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин. Это прецедент, в аналогичных ситуациях 2008 и 2014 гг. добыча картеля сокращалась, указывает он. В официальных документах мартовской сессии ОПЕК остается неизменной рекомендация о сокращении добычи на 1 мбд., а Дональд Трамп и рыночные СМИ объявляли на днях о планируемом сокращении от 6 до 10 мбд. Ожидаю сокращения добычи на 5-6 мбд.

Кроме того, оценки на основе комплекса монетарных факторов и динамики баланса спроса – предложения, показывают что быстрый эффект от мер ОПЕК можно достичь при сокращении добычи от 5 мбд. Но эффект накопленных факторов, способствующих росту цен на нефть проявит себя и при отсутствии сокращения добычи. Просто понадобится больше времени.

Причины усиления позиций ОПЕК и роста ее решимости отстаивать справедливые по мнению организации цены, это ряд макроэкономических факторов и необходимость адекватной реакции на нерыночное регулирование рынка и давление на производителей.

Мы наблюдаем в последние годы стабильное проявление дефицитов на рынке нефти и металлов, эта ситуация способствует формированию «рынка продавца», констатирует аналитик. Отложенное влияние сверхмягкой политики ведущих мировых ЦБ и ожидания, связанные с реализацией нынешнего пакета мер монетарного и бюджетного стимулирования, сформируют комплекс факторов денежно-кредитной политики способствующей росту цен на нефть в долгосрочном периоде.

Текущие цены на нефть – даже с учетом стимулирующих мер ФРС – свидетельствуют о возможном снижении в среднесрочном периоде прироста добычи в США до 5-8% против более 10% в последние годы, говорит Александр Осин. Падение показателей главного драйвера роста предложения последнего десятилетия - это существенный риск формирования дефицита и «рынка продавца», особенно если бы сохранялась система балансировки предложения в рамках ОПЕК+.

Но и в текущих условиях без ОПЕК+ при таком сценарии дефицит возможен, полагает аналитик. При этом подобный дефицит – это шок для рынка и снижение будущего потребления. Он тоже невыгоден производителям. Таким образом, как представляется, есть заинтересованность стран Ближнего Востока и сланцевых производителей в том, чтобы поднять цены. На этом фоне характерны заявления Дональда Трампа о негативном влиянии текущих нефтяных цен на экономику США.

Российское сокращение - до 3%?

Учитывая доли основных потенциальных партнеров по сделке, то есть Саудовской Аравии, США и РФ, и потенциальный объем сокращения в 5 – 10 мбд, России придется сокращать добычу на 2-3%, считает Александр Осин. Как показывает практика, сокращение добычи транслируется в рост прибыли производителей в среднесрочном периоде. Дело в том, что цены на нефть, как правило, низко эластичны к объему предложения. Сокращение или рост предложения на 1% ведет к падению или росту цен приблизительно на 10%.

Подобное предполагаемому сокращение происходило в 1973 году, когда картель объявил эмбарго на поставки нефти в ряд стран Европы и США, а также в 1978 году на фоне политического конфликта Ирана и США. Действия производителей в обоих случая транслировались в многократный рост цен на нефть. Однако надо знать меру – стабильный дефицит ведет к понижению прогнозов спроса и, в лучшем случае, застою в экономике, что опосредованно негативно отражается на развитии ТЭК в долгосрочном периоде и ведет к накоплению отраслевых рисков.

Хотелось бы верить в то, что создать новое, расширенное соглашение о сокращении добычи нефти у ОПЕК и других нефтедобывающих государств получится, говорит, в свою очередь, аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Потому что в противном случае низкие цены могут спровоцировать участников рынка на разные иррациональные действия, в том числе и на военный конфликт или локальную атаку на нефтяную инфраструктуру с целью создания искусственного дефицита и подталкивания цен вверх.

Достаточно вспомнить атаку дронами на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, которая была сравнительно недавно по историческим меркам, напоминает эксперт. Коронавирус объединяет элиты разных стран и может, в условиях пандемии, им действительно удастся договориться о сокращении добычи. Правда, при этом возрастает и риск заражения самих элит, непонятно, как они будут решать этот вопрос в условиях всеобщего карантина, выражает беспокойство эксперт.

Собрать глав государств на большом саммите в условиях пандемии — не самая лучшая идея. США, как всегда, попытаются остаться над схваткой и потом выбрать для себя стратегию действий, которая позволит извлечь максимальную выгоду.

Без США договоренность не будет до конца честной, а значит, придется ее снова и снова пересматривать, уверен Алексей Антонов. В России добыча близка к пиковым возможностям, нарастить ее и так не получалось, поэтому снизить ее на 200 - 300 тыс баррелей в сутки возможно.

Также, полагает он, общее снижение должно быть более 10 млн баррелей, с учетом, что будут приглашены и страны, ранее не участвовавшие в соглашении и в картеле. Сокращение на 20 млн баррелей в сутки выглядит более полезным, и даже тень от согласия на этом саммите может привести к росту цены нефти до 45 долларов за баррель Brent.