Эксперты Boston Consulting Group (BCG) – одной из ведущих международных консалтинговых компаний мира – опубликовали свой прогноз окончания пандемии коронавируса COVID-19 в разных странах.

Проанализировав отчёты правительств, публикации в СМИ, сведения о медицинской инфраструктуре, информацию о показателях успешности лечения, эффективности ранее принятых властями мер и другие данные, они пришли к выводу, что в РФ пик заболеваемости произойдёт в первую неделю мая. При этом, как они предполагают, строгие карантинные меры в нашей стране могут быть отменены в конце июня – начале июля, пишет «Российская газета».

В большинстве стран европейского континента, а также в США и Канаде пик заболеваемости COVID-19 прогнозируется на вторую половину апреля – начало мая. А карантин в этих государствах может закончиться к началу июля.

В ЮАР, а также в Аргентине и Бразилии наивысшая точка заболеваемости новым типом коронавируса придётся на июнь, а отменить там карантин можно будет не раньше середины августа или даже ближе к сентябрю.

Онлайн карту распространения коронавируса можно посмотреть здесь: www.arcgis.com

По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением вирусной инфекции, за минувшие стуки в 43 регионах России выявлено 1154 случая заражения коронавирусом COVID-19. Таким образом, общее число заразившихся достигло 7 497 человек в 81 регионе страны. За время эпидемии от нового типа коронавируса в РФ умерло 58 человек, выздоровели 494.

Коронавирус в России

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки вывили в Москве – 697. Далее следуют Санкт-Петербург (69), Московская область (67), Брянская область (32) и Калининградская область (29). Накануне в нашей стране было зафиксировано 954 новых случаев заражения COVID-19.

Напомним, в нашей стране до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В этот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как на текущей неделе горожане «вели себя корректно».