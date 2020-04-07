Вход/Регистрация Подписка

Правительство России разрабатывает новый пакет помощи населению и бизнесу

Москва, 07.04.2020

Премьер-министр России Михаил Мишустин 7 апреля анонсировал новый пакет мер для поддержки населения и бизнеса в условиях карантинных мер из-за распространения коронавируса. Это заявление председатель правительства сделал в ходе видеоконференции с депутатами Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия».

«Сейчас в правительстве идет работа над следующим пакетом мер по преодолению последствий распространения коронавируса. Они также охватывают широкий круг решений, включая вопросы поддержки населения и предпринимателей. Мы в постоянном контакте с президентом, продумываем, просчитываем, что можно еще сделать. Мы бы хотели, чтобы с новыми законодательными инициативами Дума работала так же быстро и профессионально, потому что именно этого ждут граждане нашей страны»,  сказал Михаил Мишустин. Премьер-министр не уточнил о каких мерах может идти речь и какой объем средств намерено израсходовать правительство. 

Прежний пакет помощи населению и бизнесу включал в себя отсрочку налоговых платежей (за исключением НДС), выделение 500 млрд рублей кредитов под 0% годовых предприятиям малого и среднего бизнеса и понижение ставки страховых взносов во внебюджетные фонды на зарплаты выше МРОТ с 30 до 15%, а так же отсрочку по арендным платежам при использовании государственного имущества.

Граждане были избавлены от начисления пеней за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг и взносов за капитальный ремонт. Прямо скажем, не щедро.

Эти меры были, скорее, призваны были дать бизнесу передышку, что было бы актуально в условиях первоначально объявленной одной нерабочей недели. 25 марта президент России Владимир Путин заявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля станет для россиян нерабочей с сохранением заработной платы.

Но продление нерабочих дней еще на месяц, до 30 апреля, о котором было объявлено второго числа, качественно меняет ситуацию. Перечисленные выше меры не гарантируют выживания малого и среднего бизнеса в течение столь длительного простоя — некоторые простаивающие более месяца предприятия рискуют не возобновить работу. Возможная череда банкротств предприятий малого и среднего бизнеса обернется потерей налоговых поступлений в бюджет и без того пострадавшего от падения цен на энергоносители.

Сайт газеты «Известия» сообщает, что только в первом квартале прирост числа банкротств в России составил 68%. Напомним, что трудности у бизнеса начались еще до марта, так как закрытие из-за коронавируса Китая сразу нанесло ущерб туристской отрасли, кроме того, пострадали внешнеторговые цепочки. Потом стали «закрываться» и другие страны.

Можно упомянуть, что американские законодатели выделили на поддержку бизнеса и граждан 2,2 трлн долларов и возможны новые пакеты помощи в случае продолжения карантина. Российский бюджет объективно лишен возможности оказывать финансовую помощь в таких же объемах, в абсолютном выражении. И в относительном он пока делать это не спешит.

Хотя 10% (и даже больше) от ВВП российским гражданам и бизнесу, будем надеяться, все же не понадобиться. Это если болезнь не распространится так широко, как в Америке. Но и при нынешней ситуации оказать более существенную помощь бизнесу и населению просто необходимо.

Кстати, одной из своего рода мер помощи может стать сокращение нерабочих дней. Об этом объявил сегодня президент Путин. Президент России Владимир Путин заявил, что проконсультируется с экспертами-вирусологами по поводу возможности сокращения числа нерабочих дней в апреле, сообщает сайт «Известий».

Обнародованы слова президента, сказанные в ходе совещания со специалистами по борьбе с распространением коронавируса во вторник, 7 апреля. «Очень важно услышать ваше мнение, как вы считаете, можно ли будет сократить количество дней, когда многие предприятия в стране не работают, возможно ли это в ближайшее время, каковы ваши прогнозы на ближайшую перспективу».

Что ответили вирусологи и каков итог совещания, пока не известно. Президент сегодня заявил также, что пик эпидемии в России еще не пройден. Однако приведенная цитата вселяет некоторые надежды.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

«Эксперт Северо-Запад» начал прием заявок на премию «Эксперт года-2020» 18+

Станьте экспертом года в одной из 20 отраслевых номинаций. Подайте заявку на бизнес-проект, общественную или культурную инициативу — и получите признание делового сообщества. Совет премии по доброй традиции возглавил Михаил Пиотровский

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

«В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
Новости партнеров

Tоп

  1. Вирус бедности: что предстоит лечить правительству
    Нынешний кризис от предыдущих отличается тем, что источники шоков — не экономические. Ключевую роль в нынешней ситуации, в отличие от того, что происходило в 2008 или 2014 году, играет социальная составляющая
  2. Чудеса устойчивости
    Ситуация на финансовых рынках мира постепенно стабилизировалась. Мировые индексы оттолкнулись от дна и начали восстанавливаться, хотя волатильность остается высокой, и рост сменяется падением. Тем не менее, никаких признаков паники уже нет, и особенно на этом фоне относительной стабильностью выделяется российский рынок
  3. Мир столкнулся с дефицитом долларов
    Федеральная резервная система (ФРС) пытается предотвратить дефицит долларов в глобальной финансовой системе.
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама