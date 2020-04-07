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Прогноз погоды: синоптики предупредили об ухудшении погоды на выходные

Москва, 07.04.2020
  • Прогноз погоды: синоптики предупредили об ухудшении погоды на выходные

В Санкт-Петербуге в выходные похолодает, возможны осадки в виде мокрого снега

Автор: Тамара Ларина

В ближайшие дни в большинстве регионов России станет теплее, а вот в выходные, по прогнозу синоптиков, вновь резко похолодает, что для соблюдения карантина и режима самоизоляции, которые сейчас действуют в нашей стране из-за распространения коронавируса COVID-19, очень даже неплохо.

Погода на выходные в Уральском федеральном округе

По прогнозу синоптиков, в предстоящий уикенд погода похолодает в регионах Уральского федерального округа. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе, где в середине этой недели столбики термометров поднимутся до плюс 2-4, к выходным вернётся зимняя погода. Например, в Салехарде, в ночь на субботу, 11 апреля подморозит до минус 8-10. В светлое время суток тоже будет некомфортно, пойдёт снег, усилится ветер, а градусники покажут минус 4-6. В воскресенье, 12 апреля – также холодно. После полуночи – минус 7-9, днём – минус 3-5.

В остальных регионах Урала к выходным температурный фон формально повысится. Но, например, в Тюменской, Свердловской и Челябинской областях из-за сильного северного ветра, порывы которого местами станут достигать до 20 метров в секунду, плюс 10-12 будут ощущаться на 6-8 градусов ниже. Поэтому, в выходные, как и в другие ближайшие дни, в подобную погоду из дома лучше не выходить.

Прогноз погоды на выходные в Дальневосточный федеральный округ

Лучше сейчас оставаться дома и жителям российских регионов, которые входят в Дальневосточный федеральный округ. По прогнозу синоптиков, на Чукотке, в предстоящий уикенд ожидается обильный снегопад и сильный ветер (15-20 метров в секунду), местами метель и заносы на дорогах. В ночные часы столбики термометров могут опускаться до минус 20, днём до 13-15 мороза.

Зимняя погода ожидается в эти выходные в Магаданской области. Например, в Атке похолодает до минус 15-17, в Дукате – до минус 14-16, в Эвенске – до минус 12-14. Чуть теплее будет в Магадане. Здесь воздух остынет до минус 8-9, при этом пойдёт снег, который будет сопровождаться порывистым ветром.

Более комфортная климатическая обстановка в субботу, 11 апреля и в воскресенье, 12 апреля прогнозируется минус 1 – плюс 3. Но очень мощный ветер создаст ощущение сильного холода. При этом синоптики обещают пасмурную погоду, возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.

Погода на предстоящий уикенд в Северо-западном федеральном округе

Отвратительная погода, по прогнозу синоптиков, в выходные ожидается в Северо-западном федеральном округе. Как предупреждают метеорологи, в Архангельской области, где завтра потеплеет до плюс 6-8, уже в субботу, 11 апреля и в воскресенье, 12 апреля поморозит до минус 6-8. Местами пойдёт снег и усилится ветер.

Плохая погода ожидается в Мурманской области. Здесь в среду, 8 апреля воздух прогреется до плюс 8. Зато к уикенду похолодает до минус 5-7. Кроме того, прогнозируется снегопад, сильный ветер и высокая влажность.

Погода на выходные в СПб

В ближайшие выходные в Санкт-Петербурге, по прогнозу синоптиков, резко похолодает. Метеорологи предупредили, что сегодняшнее потепление, а во вторник, 7 апреля в городе на Неве воздух прогревался до плюс 16-17, временное.

Уже в среду в Северной столице пойдёт дождь, а температурный фон составит плюс 10. При этом ежесуточно будет становиться только холоднее. В ночь на субботу, 11 апреля погодные градусники покажут минус 1-2. В светлое время суток ожидается облачная погода, с прояснениями, а воздух прогреется всего до плюс 2-3. В ночь на воскресенье подморозит до минус 1. В светлое время суток 12 апреля небо закроют кучевые облака, прогнозируется плюс 1-4, сильный северный ветер и дождь со снегом. Впрочем, такая погода в период самоизоляции и карантина не должна огорчать местных жителей, которых синоптики призывают находиться дома в кругу своей семьи.

Погода на предстоящие выходные в Москве. Точный прогноз синоптиков

Синоптики также просят оставаться дома жителей российской столицы. Несмотря на то, что температурный фон в Москве сегодня повысился до плюс 11, ощущалось это, как плюс 5. По ощущениям, погода будет холодной и среду, и четверг. При этом к вечеру четверга температура начнёт резко падать – с плюс 16 до плюс 5. В ночь на субботу столбики термометров опустятся до нуля градусов, а в утренние часы прогнозируются заморозки (минус 2-3). 11 апреля - днем ожидается всего плюс 2-4, пойдёт очень неприятный дождь, усилится ветер, с порывами до 16-20 метров в секунду.

Отвратительная погода, по прогнозу синоптиков, будет также в воскресенье. После полуночи возможны заморозки (минус 1-2). Днём 12 апреля – всего плюс 3-5. Но при сильном северо-западном ветре будет казаться, что в столичный регион вернулась зима. Ещё более некомфортная климатическая обстановка ожидается в Подмосковье, куда многие москвичи собираются отправиться на дачу.

Метеорологи советуют им этого не делать, так как в такую погоду можно банально простудиться, что в период эпидемии коронавируса COVID-19 очень опасно. Кроме того, это приведёт к дополнительной нагрузке на медицинские учреждения, которым и так сейчас очень непросто.

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