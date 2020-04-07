Путин направил телеграмму Джонсону

Российский лидер Владимир Путин направил телеграмму главе британского правительства Борису Джонсону, который сейчас находится в реанимационном отделении больницы с диагнозом коронавирус, с пожеланием скорейшего выздоровления.

«Уважаемый господин премьер-министр, хотел бы выразить свою искреннюю поддержку в этот непростой для вас момент, – цитирует Путина агентство «Интерфакс». – Уверен, что ваши энергия, оптимизм и чувство юмора помогут победить болезнь».

Накануне стало известно, что состояние британского премьера Бориса Джонсона ухудшилось. Это заставило врачей принять решение о переводе политика в реанимацию.

«Премьер получает всю помощь и благодарит национальную систему здравоохранения за работу», - сообщил в своём заявлении представитель правительства Великобритании.

Джонсона доставили в лондонскую больницу St Thomas из-за непроходящих в течении 10 дней лихорадки и кашля. Под наблюдением врачей премьер находится с вечера воскресенья. В связи со своим состоянием он попросил главу МИД Доминика Рааба временно заменить его.

Напомним, о своем заражении короновирусной инфекцией Джонсон объявил, 27 марта, после чего ушел на самоизоляцию, продолжая работать. 3 апреля он в видеообращении сообщил, что у него сохраняется высокая температура, после чего политик был экстренно госпитализирован.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением вирусной инфекции, за минувшие стуки в 43 регионах России выявлено 1154 случая заражения коронавирусом COVID-19. Таким образом, общее число заразившихся достигло 7 497 человек в 81 регионе страны. За время эпидемии от нового типа коронавируса в РФ умерло 58 человек, выздоровели 494.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки вывили в Москве – 697. Далее следуют Санкт-Петербург (69), Московская область (67), Брянская область (32) и Калининградская область (29). Накануне в нашей стране было зафиксировано 954 новых случаев заражения COVID-19.