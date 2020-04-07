Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки для семей с детьми

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми.

Согласно документу, который опубликован в пресс-службе Кремля, семьям, имеющим право на выплаты по закону о материнском капитале, в период с апреля по июнь полагается по 5 тыс. руб. ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до 3-х лет.

Обратиться за назначением выплат можно до 1 октября 2020 года.

Кроме того, в указе президента отмечается, что эти средства не будут учитывать в доходе семей при расчёте других мер социальной поддержки. Указ вступил в силу в день подписания.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением вирусной инфекции, за минувшие стуки в 43 регионах России выявлено 1154 случая заражения коронавирусом COVID-19. Таким образом, общее число заразившихся достигло 7 497 человек в 81 регионе страны. За время эпидемии от нового типа коронавируса в РФ умерло 58 человек, выздоровели 494.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки вывили в Москве – 697. Далее следуют Санкт-Петербург (69), Московская область (67), Брянская область (32) и Калининградская область (29). Накануне в нашей стране было зафиксировано 954 новых случаев заражения COVID-19.

Напомним, в нашей стране до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В этот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как на текущей неделе горожане «вели себя корректно».