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Путин попросил вирусологов оценить шансы на сокращение нерабочих дней

Москва, 07.04.2020

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией и мерам по ее профилактике обратился к ведущим вирусологам РФ с просьбой оценить возможность сокращения нерабочих дней, сообщает официальный сайт Кремля.

«Очень важно услышать ваше мнение, как вы считаете, можно ли будет сократить количество дней, когда многие предприятия в стране не работают», — сказал Путин в ходе конференции, проходящей в формате видеосвязи.

Глава государства попросил специалистов дать свои прогнозы относительно развития эпидемии коронавируса в России, исходя из приоритетов безопасности и здоровья граждан РФ. Также необходимо учитывать, по словам Путина, максимально быстрое восстановление экономической и деловой активности после окончания периода самоизоляции из-за COVID-19.

Участники совещания, ведущие вирусологи России, среди которых находились глава  Национального исследовательского центра им. Гамалеи  Александр Гинцбург,  руководитель Федерального научно-клинического центра Вадим Говорун,  директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырёв, уверены, что правительство России приняло правильные адекватные меры по борьбе с распространение коронавируса, благодаря которым удалось избежать более серьезных последствий и выйти из сложившийся ситуации с минимальными потерями.

Напомним, в ходе обращения к россиянам 2 апреля президент страны Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля. Ранее глава государства объявил выходной неделей период с 30 марта по 4 апреля.

В конце декабря 2019 года Китай сообщил в ВОЗ о вспышке в мегаполисе Ухань неизвестной коронавирусной инфекции. 11 марта организация объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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