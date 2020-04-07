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Рынок в ожидании ОПЕК+

Москва, 07.04.2020

Акции российских нефтяных компаний просели перед встречей ОПЕК+, которая состоится в четверг, 9 апреля.  Торги на рынке идут без явной активности.

К концу сессии во вторник индекс Мосбиржи поднялся на +0,46% до 2634,74 пунктов, а индекс РТС вырос на +1,51% до 1099,76 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 19:07 мск стоила 32,95 долларов за баррель (-0,30%). Российская валюта на этом фоне укрепляется - 75,40 рублей за доллар.

Хуже рынка торгуются акции <Татнефти> (обыкновенные -4,16%, <префы> -3,14%), <Сургутнефтегаза> (обыкновенные -0,13%, <префы> -3,58%), <Лукойла> (-0,87%), <Роснефти> (-1,02%), <Газпром нефти> (-0,77%). Энергетики фиксируют снижение потребления электроэнергии примерно на 5%, почти такой же уровень падения был в пик кризиса 2008 года. Это отражается на акциях <Россетей> (-3,81%), <ФСК ЕЭС> (-2,44%), <МРСК Центра и Приволжья> (-1,96%). Несмотря на рост выручки в марте за счет ажиотажного спроса на продукты падают акции X5 Retail group (-3,86%).

На новостях о вывозе россиян из-за границы растут акции <Аэрофлота> (+4,26%), котировки <Сбербанка> (+3,63%) идут вверх на фоне роста прибыли в первом квартале 2020 года по РСБУ. Хорошо торгуются акции <ВТБ> (+2,08%) и <Яндекса> (+3,33%).

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